Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μελόνι καταδίκασε τα δημοψηφίσματα προσάρτησης

Η νικήτρια των ιταλικών εκλογών επιτέθηκε κατά του Πούτιν, υποστηρίζοντας πως «διαθέτει ένα νέο ιμπεριαλιστικό όραμα, σοβιετικού τύπου».

Η νικήτρια των ιταλικών βουλευτικών εκλογών της περασμένης Κυριακής, Τζόρτζια Μελόνι, με γραπτή δήλωσή της καταδίκασε τα «δημοψηφίσματα» που διοργάνωσε η Ρωσική Ομοσπονδία σε ουκρανικές κατεχόμενες περιοχές.

Πιο αναλυτικά, η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας τόνισε:

Η δήλωση προσάρτησης στη Ρωσική Ομοσπονδία τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας μετά τα δημοψηφίσματα φάρσα τα οποία πραγματοποιήθηκαν υπό βίαιη στρατιωτική κατοχή, δεν έχει καμία νομική ή πολιτική αξία.

Ο Πούτιν αποδεικνύει και πάλι ότι διαθέτει ένα νέο ιμπεριαλιστικό όραμα, σοβιετικού τύπου, το οποίο απειλεί την ασφάλεια όλης της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η νέα αυτή παραβίαση των κανόνων συνύπαρξης των Εθνών, από μέρους της Ρωσίας, επιβεβαιώνει την ανάγκη να παραμείνουν συμπαγείς και αρραγείς οι δυτικές δημοκρατίες.

