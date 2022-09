Κοινωνία

Πισπιρίγκου: "Όχι" στη συνένωση των δικογραφιών από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Η 34χρονη ζήτησε να συνενωθεί η δικογραφία για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας, με αυτήν που αφορά τους θανάτους των άλλων δύο κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη, Μαλένας και Ίριδας.

Αρνητική ήταν η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών επί του αιτήματος της 34χρονης κατηγορουμένης για τους θανάτους των τριών παιδιών της, Ρούλας Πισπιρίγκου, για συνένωση των δύο δικογραφιών που έχουν σχηματιστεί για την αποκαλούμενη "υπόθεση της Πάτρας".

Η προσωρινά κρατούμενη 34χρονη ζήτησε να συνενωθεί η δικογραφία για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας, με αυτήν που αφορά τους θανάτους των άλλων δύο κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη, Μαλένας και Ίριδας.

Οι δικαστές του Συμβουλίου αρνήθηκαν το αίτημα της κατηγορουμένης για τους τρεις θανάτους, καθώς έκριναν ότι η συνένωση των δύο δικογραφιών δεν θα συνεισέφερε κάτι στην όλη διαδικασία. Έλαβαν επίσης υπόψη τους οι δικαστές ότι οι δύο υποθέσεις βρίσκονται σε διαφορετικό δικονομικό στάδιο, αφού εκείνη που αφορά την Τζωρτζίνα βρίσκεται λίγο πριν την έκδοση βουλεύματος, ενώ η δεύτερη υπόθεση για τα δύο μικρότερα παιδιά τής οικογένειας βρίσκεται στην ανάκριση στο στάδιο εξέτασης μαρτύρων.

Μάλιστα μετά την υποβολή του αιτήματος συνένωσης των δικογραφιών της 34χρονης, η ανάκριση για την Μαλένα και την Ίριδα είχε σταματήσει, ώστε να κριθεί το αίτημα από το Συμβούλιο.

Μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναμένεται να συνεχιστεί το ανακριτικό έργο ώστε μετά την εξέταση των μαρτύρων να κληθεί να απολογηθεί και για τα δύο μικρότερα παιδιά της η 34χρονη.

