“Αγιά Σοφιά”: Η ΑΕΚ μπήκε στο σπίτι της

Δεκάδες χιλιάδες φίλοι της «Ένωσης» έδωσαν το «παρών» σε μια συγκλονιστική φιέστα.

Σε μια φαντασμαγορική τελετή παρουσία περίπου 30.000 φιλάθλων, η ΑΕΚ εγκαινίασε το νέο της γήπεδο, "OPAP Arena Αγιά Σοφιά".

Πλήθος εκπροσώπων από τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας έδωσαν το "παρών", ενώ οι περισσότεροι από τους προέδρους των συλλόγων της Super League ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΑΕΚ και παρέστησαν είτε οι ίδιοι είτε δι αντιπροσώπων.

