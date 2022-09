Κοινωνία

Βούλα: Ανήλικοι χτύπησαν με μαχαίρι 14χρονο έξω από σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ένας 15χρονος, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο 13χρονος που χτύπησε με το μαχαίρι στην κοιλιά το θύμα.

Συνελήφθη χθες (29/9) το μεσημέρι, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, 15χρονος κατηγορούμενος για σωματική βλάβη, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επίσης, συνελήφθη ο γονέας του 15χρονου για την παραμέληση της εποπτείας του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ χθες το μεσημέρι έξω από ένα σχολικό συγκρότημα στη Βούλα και μετά το τέλος των μαθημάτων ο 15χρονος μαζί με ένα 13χρονο πλησίασαν έναν 14χρονο με τον οποίο είχαν προσωπικές διαφορές και τον απείλησαν με μαχαίρια, που είχαν στην κατοχή τους.

Στη συνέχεια ο 13χρονος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, προκάλεσε αμυχή στην κοιλιακή χώρα του 14χρονου παθόντα και διέφυγαν από το σημείο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Στόλτενμπεργκ: Tο ΝΑΤΟ στηρίζει το δικαίωμα ένταξης της Ουκρανίας

Τσίπρας στον ΑΝΤ1: Στην Ευρώπη έχουμε κρατικοποιήσεις, εδώ έχουμε μοντέλο πριμοδότησης της αισχροκέρδειας

Βασιλιάς Κάρολος: Το πορτραίτο του στα νέα νομίσματα (εικόνες)