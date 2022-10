Πολιτική

ΟΗΕ: Επιστολή της Τουρκίας για τα ελληνικά νησιά - Η απάντηση της Αθήνας

Τι αναφέρει στην προκλητική επιστολή της η Άγκυρα, σχετικά με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Πως απαντούν διπλωματικές πηγές

Με την Αθήνα να έχει ορίσει τις κόκκινες γραμμές απέναντι στα νέα κύματα των τουρκικών προκλήσεων, η ελληνική διπλωματία προετοιμάζεται για τον επόμενο κύκλο ενημέρωσης εταίρων και συμμάχων, θωρακίζοντας τις θέσεις της απέναντι στο κρεσέντο επιιθετικότητας της Άγκυρας.

Στην νέα τουρκική επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Άγκυρα επιμένει στη σύνδεση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου, με την υποχρέωση της αποστρατικοποίησης. Φτάνει μάλιστα στο σημείο, να λέει ότι τα νησιά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με μειωμένη κυριαρχία και υποστηρίζει ότι οι διεθνείς συνθήκες, ακόμη και αυτή των Παρισίων, στην οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέλος η Τουρκία, της δίνει το δικαίωμα να αμφισβητήσει τους τίτλους της Ελλάδος επί των νησιών και των θαλασσίων ζωνών.

Η επιστολή, την οποία εξασφάλισε η ΕΡΤ, έχει ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου είναι πέντε σελίδες και αφορά σε απάντηση στην ελληνική επιστολή για το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών.

Η ελληνική απάντηση

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι «η Τουρκία με τη νέα επιστολή που απέστειλε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, για πολλοστή φορά, επιχειρεί να διαστρεβλώσει πλήρως την πραγματικότητα, καθώς και κάθε έννοια του Διεθνούς Δικαίου, προκειμένου να προβάλει τις ανυπόστατες θέσεις της.

Η ελληνική πλευρά, την απορρίπτει στο σύνολό της.

Διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στα απαράδεκτα, τελείως ανυπόστατα και έωλα επιχειρήματα της τουρκικής πλευράς, όπως και όταν το κρίνει σκόπιμο».

Διπλωματική αντεπίθεση στην τουρκική ρητορική των προκλήσεων

Με την Αθήνα να έχει ορίσει τις κόκκινες γραμμές απέναντι στα νέα κύματα των τουρκικών προκλήσεων, η ελληνική διπλωματία προετοιμάζεται για τον επόμενο κύκλο ενημέρωσης εταίρων και συμμάχων, θωρακίζοντας τις θέσεις της απέναντι στο κρεσέντο επιιθετικότητας της Άγκυρας.

Η Αθήνα ορθώνει τείχη στη ρητορική αποχαλίνωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ανώτατων αξιωματούχων της Άγκυρας και προετοιμάζεται για τον επόμενο κύκλο της διπλωματικής αντεπίθεσης.

Με στόχο την ενημέρωση εταίρων και συμμάχων για τις νέο-οθωμανικές κορώνες της τουρκικής ηγεσίας, στην ατζέντα του πρωθυπουργού κυκλώνονται τρία ορόσημο.

«Μπαράζ» διεθνών επαφών Μητσοτάκη με επίκεντρο τα ελληνοτουρκικά

Στη Σόφια, σήμερα Σάββατο 1 Οκτωβρίου, θα γίνει η συνάντηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο περιθώριο των εγκαινίων της γραμμής διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την Άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, στις 6-7 Οκτωβρίου, στην Πράγα, όπου αναμένεται να δώσει το παρών και ο κ. Ερντογάν. Η Τουρκία είναι μεταξύ των 44 χωρών που προσκλήθηκαν στην πρώτη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, όσον αφορά στην παρουσία του σε ευρωπαϊκές συναντήσεις κορυφής στο εγγύς μέλλον, κλείνει με τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 20-21 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων στη συνάντηση του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σόφια, με αφορμή τα εγκαίνια του αγωγού IGB. Παράλληλα, θα ενημερώσει τους ομολόγους του τόσο στην Άτυπη Σύνοδο των «27» στην Πράγα, όσο και στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 20 και 21 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Στήριξη στην Ελλάδα και Καταδίκη της Τουρκίας από Κομισιόν

Την άνευ όρων στήριξη των Βρυξελλών στην Αθήνα εκφράζει, μιλώντας στην ΕΡΤ, η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βέρα Γιούροβα.

«Βλέπουμε καθημερινά περιστατικά και γνωρίζω ότι «το αφεντικό μου» η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό σας αύριο γι` αυτό και είμαι βέβαιη ότι θα του μεταφέρει την πιο ισχυρή διαβεβαίωση ότι στηρίζουμε απόλυτα την Ελλάδα και καταδικάζουμε όλες τις επιθέσεις από τον Ερντογάν» δήλωσε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

