Κόσμος

ΟΗΕ - Ουκρανία: Η Ρωσία άσκησε βέτο σε ψήφισμα που την καταδίκαζε

Τέσσερις χώρες απείχαν από την ψηφοφορία, στηρίζοντας τον Πούτιν για την προσάρτηση ουκρανικών εδαφών. Νέα όπλα στέλνουν οι ΗΠΑ στο Κίεβο.

Το ψήφισμα που προωθούσαν οι ΗΠΑ και η Αλβανία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το οποίο καταδίκαζαν την προσάρτηση εδαφών της Ουκρανίας από τη Ρωσία, απορρίφθηκε αφού η Μόσχα έθεσε βέτο.

Η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και η Γκαμπόν απείχαν από την ψηφοφορία. Οι υπόλοιπες δέκα χώρες ψήφισαν υπέρ.

Το κείμενο, που είχε συνταχθεί πριν από την υπογραφή της ενσωμάτωσης τεσσάρων περιφερειών της Ουκρανίας στη Ρωσία, καταδίκαζε τα «παράνομα δημοψηφίσματα» τα οποία «δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για μια τροποποίηση του καθεστώτος αυτών των περιοχών» ούτε για την «ψευδοπροσάρτησή τους» στη Ρωσία.

Καλούσε επίσης τη Μόσχα «να σταματήσει αμέσως» τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία και να αποσύρει «πλήρως και άνευ όρων όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις της» από τη χώρα αυτή.

Η Κίνα και η Ινδία απείχαν και τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν η Ρωσία έθεσε και πάλι βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε ένα ψήφισμα που καταδίκαζε την «επίθεση» της στην Ουκρανία.

«Εάν η Ρωσία εμποδίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβει τις ευθύνες του, θα ζητήσουμε από τη Γενική Συνέλευση, όπου κάθε χώρα διαθέτει μία ψήφο, να πει με σαφήνεια ότι είναι απαράδεκτο να επανασχεδιάζονται δια της βίας τα σύνορα», δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

ΗΠΑ: Αποστολή νέων όπλων στην Ουκρανία

Ο κίνδυνος να χρησιμοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πυρηνικά όπλα είναι υπαρκτός, αλλά δεν φαίνεται να είναι και «επικείμενος», δήλωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

«Υπάρχει ένας κίνδυνος, δεδομένης της ελαφρότητας και της πολεμικής στάσης που τηρεί ο Πούτιν» και η Ουάσινγκτον «ήταν πολύ σαφής για το ποιες θα ήταν οι συνέπειες», είπε ο Σάλιβαν μιλώντας στους δημοσιογράφους. Πρόσθεσε όμως ότι «επί του παρόντος δεν βλέπουμε ενδείξεις» για κάτι τέτοιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν εντός της επόμενης εβδομάδας την αποστολή νέων όπλων στην Ουκρανία, είπε εξάλλου ο Σάλιβαν. Θα γίνει «μια ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα περί άμεσης αποστολής βοήθειας», είπε, υπενθυμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει ήδη υποσχεθεί στην Ουκρανία ότι θα συνεχίσει να την εφοδιάζει με όπλα.

Μεταξύ αυτών των οπλικών συστημάτων είναι και 18 πολλαπλοί εκτοξευτήρες ρουκετών Himars, που θα πρέπει όμως πρώτα να κατασκευαστούν.

Νωρίτερα, το Κογκρέσο ενέκρινε βοήθεια ύψους 12,3 δις δολαρίων για την Ουκρανία, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου με το οποίο εγκρίνεται ο λεγόμενος «προσωρινός» προϋπολογισμός και αποφεύγεται έτσι η διακοπή της λειτουργίας ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Με αυτό το νέο πακέτο βοήθειας δίνεται στον πρόεδρο Μπάιντεν το δικαίωμα να ζητήσει από το Πεντάγωνο τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 3,7 δις δολαρίων στην Ουκρανία. Προβλέπει επίσης τη χορήγηση ποσού 4,5 δισεκ. δολαρίων ώστε να αποφύγει το Κίεβο μια απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους.

Με αυτό το νέο πακέτο, η αμερικανική βοήθεια στην Ουκρανία φτάνει τα 65 δις δολάρια από την έναρξη του πολέμου.

