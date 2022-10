Κόσμος

Νέα Υόρκη: Άγριο έγκλημα με δράστη ομογενή

Μία πυροσβέστη σκότωσε ομογενής της Νέας Υόρκης. Το έγκλημα και η περιπετειώδης σύλληψή του.

Του Θανάση Κ. Τσίτσα

Μια στυγερή δολοφονία, με θύμα μια 61χρονη βαθμοφόρο της Πυροσβεστικής και δράστη έναν 34χρονο ομογενή, συγκλονίζει από το απόγευμα της Πέμπτης την Κοινή Γνώμη της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το NYPD, δράστης είναι ο 34χρονος Πήτερ Ζησόπουλος (Peter Zisopoulos), ο οποίος έκοψε το νήμα της ζωής της Άλισον Ρούσο Έλινγ (Alison Rouso Elling), που υπηρετούσε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Υόρκης (FDNY) με την ιδιότητα του προσωπικού πρώτων βοηθειών.

Όλα συνέβησαν στην Αστόρια, λίγο μετά τις 2:20 το μεσημέρι, στην συμβολή της 20ής Λεωφόρου με την οδό Στανγουεϊ (Steinway Street). Ήταν η στιγμή κατά την οποία η 61χρονη αποχωρούσε για το μεσημεριανό της φαγητό από παρακείμενο σταθμό, εξακολουθώντας όμως να φοράει την στολή. Χωρίς καμία απολύτως αφορμή, ο 34χρονος, ο οποίος διερχόταν από το σημείο, της επιτέθηκε με ένα μαχαίρι, προκαλώντας σοβαρούς και, εν τέλει, θανατηφόρους τραυματισμούς στον λαιμό και άλλα σημεία του σώματός της. Αμέσως ξεκίνησε αγώνας δρόμου προκειμένου η 61χρονη να διακομιστεί στο νοσοκομείο Mount Sinai. Όπως αποδείχθηκε ήταν ήδη αργά, καθώς εν τέλει υπέκυψε στα τραύματά της, βυθίζοντας στο πένθος την υπηρεσία και τους οικείους της.

Την ίδια στιγμή, ο δράστης επιχείρησε να τραπεί σε φυγή, έγινε όμως αντιληπτός από δυο αυτόπτες μάρτυρες που τον γνώριζαν και τον κυνήγησαν μέχρι το σπίτι του, στην διεύθυνση 19-80 41 Street. Αφού κατόρθωσε προσωρινά να διαφύγει, ανέβηκε στο διαμέρισμά του, στον τρίτο όροφο, και κλειδαμπαρώθηκε, αρνούμενος να παραδοθεί στις Αρχές.

Στο σημείο κατέφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, όπως επίσης και μια διαπραγματευτική μονάδα του NYPD, η οποία ήρθε σε επαφή με τον δράστη, προκειμένου να τον πείσει να βγει από το διαμέρισμα. Εν τέλει, μετά από αρκετή ώρα, αποφάσισε να βγει από τον χώρο του και να τεθεί ενώπιον των Αρχών.

Σύμφωνα με το ABC, στον δράστη ήδη έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ενώ επρόκειτο να εξεταστεί από ψυχίατρο. Όπως περιέγραψαν κάτοικοι της περιοχής, ο Ζησόπουλος ήταν ένας “μοναχικός τύπος”, ο οποίος είχε θεαθεί πολλές φορές να περπατάει μόνος του στην περιοχή.

Ήταν παρούσα στους Δίδυμους Πύργους

Στην αντίπερα όχθη, οι Αρχές της πόλης της Νέας Υόρκης, αλλά και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εξέφραζαν την θλίψη για την απώλεια της Άλισον Ρούσο Ελινγκ, η οποία έχασε αναπάντεχα την ζωή της εν ώρα υπηρεσίας.

Όπως έγινε γνωστό, η Έλινγκ υπηρετούσε 24 χρόνια στο Σώμα, ενώ είχε επιδείξει αυτοθυσία ουκ ολίγες φορές στον βωμό του καθήκοντος, με χαρακτηριστική στιγμή την συμμετοχή της στο προσωπικό διάσωσης κατά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

«Οι καρδιές μας πηγαίνουν στην οικογένειά της και την πόλη της Νέας Υόρκης, που έχασε μια από τις ηρωίδες μας», ανέφερε ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς (Eric Adams), προσθέτοντας ότι ο δράστης θα λογοδοτήσει για την αποτρόπαια πράξη του, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπηρεσιακή διοικήτρια του FDNY, Λόρα Κάβανο (Laura Kavanagh).

“Το να δέχεται κάποιος επίθεση και να σκοτώνεται ενώ είναι σε αποστολή να βοηθάει τους άλλους, είναι παράλληλα θλιβερό αλλά και εξοργιστικό για το Τμήμα μας, σε διαστάσεις που δεν μπορώ να περιγράψω”, είπε, μεταξύ άλλων.

Τέλος, σε ανάρτηση του, ο ομογενής αναπληρωτής της Πολιτειακής Γερουσίας, Μιχάλης Γιάνναρης (Michael Gianaris), ο οποίος εκλέγεται στην περιοχή, έκανε λόγο για μια “τρομερή απώλεια” και εξέφρασε την συμπαράσταση του στην οικογένεια του θύματος.

“Τρομερή απώλεια για την Αστόρια και σύσσωμη την οικογένεια της Νέας Υόρκης. Η καρδιά μου βρίσκεται με την οικογένεια της Αξιωματικού Πρώτων Βοηθειών του NYPD που σκοτώθηκε με τραγικό τρόπο νωρίτερα σήμερα. Εύχομαι όλοι όσοι θρηνούν να βρουν ανακούφιση από την αγάπη και την δύναμη που λαμβάνουν από την κοινότητα μας”, δήλωσε ο κ. Γιάνναρης.

