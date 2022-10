Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπικός γιατρός - Ηλεκτρονικά ραντεβού: Ανοίγει το σύστημα για τους πολίτες

Το πρώτο ραντεβού θα έχει διάρκεια 30 λεπτά και θα συνδυαστεί και με ένα πακέτο δωρεάν εξετάσεων.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ενεργοποιηθεί το σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού στον προσωπικό γιατρό, μια διαδικασία εύκολη και γνώριμη για τους πολίτες καθώς με τον ίδιο τρόπο έκλειναν το ραντεβού για εμβολιασμό κατά της Covid-19.

Το πρώτο ραντεβού θα έχει διάρκεια 30 λεπτά και θα συνδυαστεί και με ένα πακέτο δωρεάν εξετάσεων, για να ξεκινήσει να γράφεται ο ιατρικός φάκελος. Η διάρκεια των επόμενων ραντεβού θα είναι 15 λεπτά.

Υποχρέωση όλων των προσωπικών γιατρών είναι να επικοινωνήσουν με τους εγγεγραμμένους πολίτες για να συμπληρώσουν τον ιατρικό τους φάκελο, ακόμη και σε περίπτωση που δεν προσέλθουν για ραντεβού.

Στόχος είναι όλος ο πληθυσμός, ο υγιής πληθυσμός, όχι αναγκαστικά οι άνθρωποι που είναι ασθενείς, από νωρίς να μπουν σε μια διαδικασία να έχουν έναν γιατρό να κάνουν δωρεάν χωρίς συμμετοχή προληπτικές εξετάσεις και να σχηματιστεί ένας φάκελος. Ο προσωπικός γιατρός παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχής φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

Στους δύο μήνες εφαρμογής του θεσμού του προσωπικού γιατρού έχουν εγγραφεί στο σύστημα πάνω από 4.200.000 πολίτες άνω των 16 ετών και 3.400 γιατροί, οι 1.200 του ιδιωτικού τομέα οι 2.200 του δημοσίου τομέα.

Το υπουργείο Υγείας προχώρησε στην ένταξη στο θεσμό του προσωπικού γιατρού -πέρα από παθολόγους και γενικούς γιατρούς- όλων των παθολογικών ειδικοτήτων και αρχές Οκτωβρίου θα είναι έτοιμες και οι συμβάσεις, ώστε να υπάρχει επάρκεια γιατρών. Σύμφωνα με την απόφαση ως Προσωπικοί Ιατροί, ορίζονται και οι ιατροί ειδικότητας με βασική εκπαίδευση Παθολογία και συγκεκριμένα: α) αιματολογίας, β) γαστρεντερολογίας, γ) ενδοκρινολογίας-διαβητολογίας, δ) καρδιολογίας, ε) νευρολογίας, στ) νεφρολογίας, ζ) ρευματολογίας, η) παθολογικής ογκολογίας, θ) πνευμονολογίας-φυματιολογίας και ι) φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, οι οποίοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο.

Σημειώνεται ότι δίνεται παράταση στην εφαρμογή των αντικινήτρων για τη μη εγγραφή στον προσωπικό γιατρό για την 1η Δεκεμβρίου. Δηλαδή θα έχει πρόσθετη συμμετοχή κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του, στη φαρμακευτική δαπάνη στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές. Από την 1/1/2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%.

Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 1/1/2023, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ο πολίτης εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή σε Προσωπικό Ιατρό, μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό ιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη, αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό ιατρό, μέσω των φαρμακείων.

