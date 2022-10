Οικονομία

Μιχαηλίδου: Ποιοι θα πάρουν το έκτακτο επίδομα τα Χριστούγεννα

Η υφυπουργός Εργασίας στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» για το επίδομα, τον προσωπικό βοηθό, τα σχολικά γεύματα και την κάρτα αναπηρίας.

Για το επίδομα που θα λάβουν οι ευάλωτες ομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, μίλησε μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το επίδομα που θα καταβληθεί πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, θα λάβουν οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν κάτω από 800 ευρώ το μήνα, οι ανασφάλιστοι συνταξιούχοι, άτομα με κάθε μορφής αναπηρία και όσοι λαμβάνουν το επίδομα παιδιού, θα λάβουν ενάμιση επίδομα. Το ποσό του έκτακτου επιδόματος θα ανέρχεται στα 250 ευρώ.

Σχετικά με το λάθος που έγινε από τράπεζα στην καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το οποίο πήραν διπλό 80.000 δικαιούχοι, είπε πως 2000 εξ αυτών το χρησιμοποίησαν και δεν θα το επιστρέψουν. Για τους υπόλοιπους διορθώθηκε.

Ο θεσμός του προσωπικού βοηθού ξεκινά άμεσα, με την πλατφόρμα των αιτήσεων να έχει δεχθεί 2000 πολίτες, οι οποίοι θα εξεταστούν από Επιτροπή που θα πάει στο χώρο τους.

Όσο για τους ίδιους τους προσωπικούς βοηθούς, για τις θέσεις των οποίων έχουν γίνει επίσης 2000 αιτήσεις, η υφυπουργός εξήγησε ότι, «δεν χρειάζεται εξειδίκευση. Περνούν όμως δύο φίλτρα. Το ένα είναι το λευκό ποινικό μητρώο. Δεύτερο μια εκπαίδευση που περνούν». Οι ωφελούμενοι, από πλευράς τους, μπορούν να αλλάξουν τον προσωπικό βοηθό, αν δεν τους κάνει.

Όσοι εργάζονταν στο «Βοήθεια στο Σπίτι» θα μπορούν να υπαχθούν στον «Προσωπικό βοηθό», κάνοντας τη σχετική αίτηση.

Η κάρτα αναπηρίας θα είναι διαθέσιμη στο wallet μισού εκατομμυρίων πολιτών τις επόμενες ημέρες. Σε αυτές δεν θα υπάρχει το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα είναι κατηγοριοποιημένο με τρία χρώματα.

Τέλος, ερωτηθείσα για τα σχολικά γεύματα η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε ότι, «μέσα σε δέκα μέρες θα τα έχουμε στα σχολεία. Το 40% των δημοτικών σχολείων θα έχει σχολικά γεύματα. Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα».





