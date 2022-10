Ιράν: σύλληψη γυναίκας που έτρωγε χωρίς χιτζάμπ (εικόνες)

Νέο γύρο αντιδράσεων στην χώρα πυροδοτεί η σύλληψη της νεαρής, μετά από την ανάρτηση της φωτογραφίας της στα social media.

Μια γυναίκα, η οποία έτρωγε σε εστιατόριο της Τεχεράνης χωρίς να φοράει το χιτζάμπ της (την μαντίλα) και της οποίας η φωτογραφία έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνελήφθη, όπως δήλωσε η αδελφή της την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Η φωτογραφία δείχνει την Ντόνια Ραντ να κάθεται σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο της Τεχεράνης και να παίρνει το πρωινό της μαζί με μια φίλη της, η οποία επίσης δεν φοράει χιτζάμπ.

Η φωτογραφία κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι χρήστες τους χαιρέτισαν την κίνηση των δύο γυναικών να επιδείξουν απείθεια απέναντι στον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που επιβάλλει η Ισλαμική Δημοκρατία στις γυναίκες.

Η Αμινί πέθανε νωρίτερα μέσα στον μήνα έπειτα από την σύλληψή της από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της.

"Μετά την κυκλοφορία αυτής της φωτογραφίας, οι υπηρεσίες ασφαλείας επικοινώνησαν με την αδελφή μου Ντόνια Ραντ και της ζήτησαν να τους δώσει ορισμένες εξηγήσεις", έγραψε η αδελφή της συλληφθείσας, η Ντίνα, στο Twitter.

"Αφού πήγε εκεί που της είπαν, συνελήφθη. Έπειτα από μερικές ώρες σιωπής, η Ντόνια μου είπε σε ένα σύντομο τηλεφώνημά της ότι μεταφέρθηκε στην πτέρυγα 209 της φυλακής Εβίν", είπε η ίδια αναφερόμενη στην διαβόητη πτέρυγα της φυλακής της Τεχεράνης, η οποία φέρεται ότι διοικείται από το υπουργείο πληροφοριών.

"Η οικογένειά μας ανησυχεί πολύ για την κατάστασή της", είπε η Ντίνα.

Τις τελευταίες ημέρες ιρανικά μέσα εκτός της χώρας προβάλλουν όλο και περισσότερες εικόνες πολιτικής ανυπακοής με γυναίκες στο Ιράν να μοιράζονται φωτογραφίες τους που τις δείχνουν να περπατούν, να ψωνίζουν ή να πίνουν καφέ χωρίς το χιτζάμπ τους.

"Πήγαν απλώς να πάρουν το πρωινό τους χωρίς το χιτζάμπ τους. Συνελήφθησαν. Τόσο βάρβαρη και νοσηρή είναι η πολιτική του χιτζάμπ στο Ιράν", σχολίασε στο Twitter ο Ομίντ Μεμαριάν, ένας προβεβλημένος ακτιβιστής και δημοσιογράφος που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Κάποιοι χρήστες των μέσων ενημέρωσης παρομοίασαν τις ενέργειες της Ραντ με εκείνες της Ρόζα Πάρκς, της Αφροαμερικανίδας ακτιβίστριας υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων, η οποία δεν είχε παραχωρήσει την θέση της στο λεωφορείο σε έναν λευκό και είχε συλληφθεί, βάζοντας την φωτογραφία της Παρκς μέσα σε ένα λεωφορείο δίπλα στην φωτογραφία της Ραντ στο καφέ.

In 1955 Rosa Parks helped initiate the civil rights movement in the United States when she refused to give up her seat to a white man on a Montgomery. 2022, Tehran Iran, Two young unknown brave women having breakfast in a local neighbourhood restaurant in Tehran with no Hijab. pic.twitter.com/Vb3Swa6gNd