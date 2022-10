Πολιτισμός

Πέθανε ο Σταμάτης Κόκοτας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος τραγουδιστής.

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Σταμάτης Κόκοτας.

Ο τραγουδιστής νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες στο Ασκληπίειο Βούλας. Στο πλευρό του μεγάλου λαϊκού ερμηνευτή βρίσκονταν συνεχώς η οικογένειά του. Ο Σταμάτης Κόκοτας ήταν ένας από τους πιο γνωστούς και ταλαντούχους τραγουδιστές της γενιάς του, που με τις επιτυχίες του έχει καταφέρει να αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό.

Ο Σταμάτης Κόκοτας γεννήθηκε το 1937 ενώ στα 60's και τα 70's είχε σημαντική παρουσία στην ελληνική δισκογραφία καθώς συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Δήμος Μούτσης, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο Γιάννης Σπανός, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Αντώνης Κατινάρης, ο Χάρης Λυμπερόπουλος, ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής, ο Λυκούργος Μαρκέας, ο Ανδρέας Καραγιαννόπουλος κ.ά. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα ήταν οι μακριές φαβορίτες του. Ο γιος του, Δημήτρης, είναι επίσης τραγουδιστής.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Κακοκαρία Ίαν: Δεκάδες ηλικιωμένοι πνίγηκαν μέσα στα σπίτια τους (εικόνες)

Παλαιστίνη: 7χρονος πέθανε από τον φόβο του, ενώ τον κυνηγούσαν Ισραηλινοί στρατιώτες (βίντεο)

Διπλό φονικό στην Καβάλα - Δράστης: “Εδώ αρχίζει η αγάπη μας και εδώ τελειώνει”