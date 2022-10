Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη - Απαγωγή 17χρονου: “έκρυψε το ρολόι στο αυτοκίνητο για να βρεθούν οι δράστες” (βίντεο)

Τι καταγγέλλει ο πατέρας του παιδιού, που στην συνέχεια τραυματίστηκε από τα μέλη της συμμορίας, που πήγαν στο σπίτι του για να κλέψουν. Προφυλακίστηκαν 7 από τους συλληφθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση στις εστίες.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή που έκανε, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» του ΑΝΤ1, ο πατέρας του 17χρονου, που είχε απαχθεί από μέλη μιας εκ των συμμοριών που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος Μάκης Παπαδάτος, το παιδί, το οποίο εντόπισαν τυχαία οι κακοποιοί, το άρπαξαν και το έβαλαν στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου τους και υπό την απειλή όπλου του πήραν τα κλειδιά του σπιτιού του, στο οποίο επιχείρησαν αργότερα να μπουν για να κλέψουν, αλλά ήρθαν σε συμπλοκή με τον πατέρα του, τον οποίο και τραυμάτισαν.

Ο κ. Παπαδάτος είπε πως το παιδί, ενώ βρισκόταν στο πορτ-μπαγκάζ του οχήματος έκρυψε σε αυτό το ρολόι του, ώστε αργότερα να προκύψει σύνδεση του οχήματος με την απαγωγή του και να αποδοθούν κατηγορίες στους δράστες της απαγωγής, σημείωσε δε πως το όχημα το εγκατέλειψαν οι δράστες έξω από το σπίτι του, αφήνοντας στοιχεία στις Αρχές, μεταξύ των οποίων και δείγματα dna.

Ο πατέρας του νεαρού υποστήριξε ακόμη πως οι δράστες της απαγωγής, πήγαν στην Αλβανία, η οποία δεν συνεργάζεται με την Ιντερπολ και βρήκαν εκεί καταφύγιο, δεδομένου πως οι αλβανικές Αρχές δεν τους αναζητούσαν καν.

Στην συζήτηση συμμετείχε ο συνδικαλιστής αστυνομικός Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος αναφέρθηκε στις αστυνομικές εφόδους στις Εστίες, αλλά και την δόκιμη αστυνομικό, η οποία, όπως είπε ο κ. Μπαλάσκας, «χάλασε δύο μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις» που θα γίνονταν στις εστίες, ενημερώνοντας τους δράστες.

Μάλιστα, μίλησε για τους γονείς της νεαρής αστυνομικού και δη τον πατέρα της που έχει μακρά διαδρομή ως στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και στις πληροφορίες του για το πώς η κοπέλα «έμπλεξε» με τους κακοποιούς:

Προφυλακίστηκαν 7 από τους συλληφθέντες

Στην φυλακή οδηγούνται οι επτά από τους δεκαέξι κατηγορούμενους στην υπόθεση των εγκληματικών ομάδων που δρούσαν με ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή.

Οι κατηγορούμενοι ξεκίνησαν να απολογούνται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, για κατηγορίες που αφορούν την δράση των ομάδων που εξαρθρώθηκαν στην επιχείρηση της Αστυνομίας στην Πολυτεχνειούπολη.

Ανά περίπτωση, οι δεκαέξι είναι αντιμέτωποι με αδικήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, διακίνησης ναρκωτικών και άλλα. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν μετά το πέρας της πολύωρης απολογητικής διαδικασίας, ότι επτά κατηγορούμενοι πρέπει να προφυλακιστούν.

'Άλλοι επτά συλληφθέντες στην Πολυτεχνειούπολη που βαρύνονται με πλημμεληματικές κατηγορίες, παραπέμφθηκαν στο αυτόφωρο, όπου οι δίκες τους αναβλήθηκαν χθες και με εντολή του δικαστηρίου είναι ελεύθεροι μέχρι τις δίκες τους.

