Τουρκία για Ρωσία: Απορρίπτουμε την απόφαση να προσαρτήσει περιοχές της Ουκρανίας

Για παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου κάνει λόγο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, «η Τουρκία δεν αναγνώρισε την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία με ένα παράνομο δημοψήφισμα που διεξήχθη το 2014 και τόνισε σε κάθε περίπτωση την ισχυρή υποστήριξή της για την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας».

«Σύμφωνα με αυτή τη θέση που υιοθετήσαμε το 2014, απορρίπτουμε την απόφαση της Ρωσίας να προσαρτήσει τις περιοχές Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορόζια της Ουκρανίας.

Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε αυτήν την απόφαση, η οποία αποτελεί σοβαρή παραβίαση των καθιερωμένων αρχών του διεθνούς δικαίου.

Επαναλαμβάνουμε την υποστήριξή μας για την επίλυση του ολοένα και πιο σοβαρού πολέμου στη βάση μιας δίκαιης ειρήνης μέσω διαπραγματεύσεων», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

