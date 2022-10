Αθλητικά

“Σπάρταθλον”: Ο Φώτης Ζησιμόπουλος ο μεγάλος νικητής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έσπασε ρεκόρ ο Έλληνας δρομέας, που τερμάτισε πρώτος στον αγώνα των 245χλμ.

Ο Φώτης Ζησιμόπουλος πρώτευσε στο 40ό «Σπάρταθλον», επικρατώντας για δεύτερη διαδοχική χρονιά στον αγώνα μήκους 245 χιλιομέτρων, οι συμμετέχοντες στον οποίο διασχίζουν την απόσταση από την Αθήνα ως την πόλη της Σπάρτης.

Ο Έλληνας δρομέας υπεραποστάσεων ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 21:00:50 και σημείωσε τον τρίτο καλύτερο χρόνο στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας την επίδοση 21:53:42 του Γιάννη Κούρου, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο Τόρου Σομίγια με χρόνο 21:18:06.

Ο Ιάπωνας δρομέας έδωσε «μάχη» με τον Ζησιμόπουλο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε άλλος ένας Ιάπωνας, ο Γιοσιχίκο Ισικάουα με επίδοση χρόνο 23:06:46, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Ούγγρος Τίμπορ Έρος με χρόνο 23:23:44. Οι τερματισμοί των δρομέων συνεχίζονται.

Η εκκίνηση του 40ού επετειακού «Σπάρταθλον» δόθηκε χθες το πρωί (06:40) στους πρόποδες του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης. Στη συνέχεια οι αθλητές ξεκίνησαν την προσπάθειά τους με προορισμό τη Σπάρτη με τον χρονικό περιορισμό να καταφέρουν να τερματίσουν εντός 36 ωρών από την εκκίνηση. Ο αγώνας τελεί υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Τουρισμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Σταμάτης Κόκοτας

Παλαιστίνη: 7χρονος πέθανε από τον φόβο του, ενώ τον κυνηγούσαν Ισραηλινοί στρατιώτες (βίντεο)

Κίσσαμος: Σφαίρες και….κατσούνα για ένα χωράφι