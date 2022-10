Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: “παράθυρο” για συμμετοχή Ρώσων αθλητών

Η δήλωση του Τόμας Μπαχ, προέδρου της ΔΟΕ για το ενδεχόμενο συμμετοχής ορισμένων Ρώσων στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, δήλωσε ότι η ΔΟΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στους αγώνες για τους Ρώσους αθλητές που δεν υποστηρίζουν την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία. Η ΔΟΕ είχε εκδώσει τον Φεβρουάριο οδηγίες προς τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες, προκειμένου οι αθλητές από Ρωσία και Λευκορωσία να αποκλειστούν από τους αγώνες. Η Λευκορωσία χρησιμοποιήθηκε ως σταθμός για τη ρωσική εισβολή, την οποία η Μόσχα χαρακτηρίζει ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

«Δεν πρόκειται απαραίτητα για την επιστροφή της Ρωσίας. Το θέμα είναι να επιστρέψουν στις διοργανώσεις αθλητές με ρωσικό διαβατήριο που δεν υποστηρίζουν τον πόλεμο» τόνισε ο Μπαχ, με δηλώσεις του στην ιταλική εφημερίδα "Corriere della Sera", και συνέχισε: «Εδώ έρχεται το δίλημμά μας. Αυτός ο πόλεμος δεν έχει ξεκινήσει από τους Ρώσους αθλητές. Αλλά είδαμε ότι ορισμένες κυβερνήσεις δεν ήθελαν να σέβονται πλέον την αυτονομία του διεθνούς αθλητισμού... Γι' αυτό έπρεπε να πάρουμε αυτά τα προστατευτικά μέτρα, για να είμαστε τουλάχιστον για λίγο στη θέση του οδηγού και να μην χάσουμε κάθε αυτονομία. Και γι' αυτό, από την άλλη, πρέπει επίσης να δούμε και να μελετήσουμε, να παρακολουθήσουμε πώς και πότε μπορούμε να επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας να τους έχουμε όλους πίσω ξανά, υπό οποιαδήποτε μορφή».

Ο Γερμανός παράγοντας υπογράμμισε ότι οι τρέχουσες οδηγίες για τους Ρώσους αθλητές εξακολουθούν να ισχύουν, ωστόσο πρόσθεσε πως η ΔΟΕ πρέπει επίσης να σκεφτεί το μέλλον, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ορισμένες προκριματικές διοργανώσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 που θα γίνουν στο Παρίσι. «Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις συστάσεις... Είμαστε πολύ ευγνώμονες στις διεθνείς ομοσπονδίες που τις ακολουθούν» επισήμανε ο Μπαχ, για να καταλήξει: «Το Ολυμπιακό Κίνημα έχει ως αποστολή να συμβάλει στην ειρήνη, επομένως πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην ειρήνη. Νομίζω ότι η κύρια συνεισφορά μας είναι να έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να έχουμε τον αθλητισμό γενικότερα, ως κάτι που συνεχίζει να ενώνει τον κόσμο και την ανθρωπότητα».

