Ανατροπή: Πήρε την επιμέλεια των παιδιών του πατέρας που δικαζόταν για αρπαγή

Πλήρης ανατροπή σε δικαστική διαμάχη με αντικείμενο την επιμέλεια δύο παιδιών, μετά από καταγγελία για αρπαγή.

Τη βούληση των παιδιών έλαβε υπόψη η έδρα του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα την πλήρη ανατροπή της εκδικαζόμενης υπόθεσης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Λάρισα, όπου ένας άνδρας δικαζόταν για αρπαγή ανηλίκου, μετά από μήνυση της μητέρας των παιδιών του και πρώην σύζυγό του, η οποία εγκατέλειψε τη συζυγική στέγη καταγγέλλοντας ενδοοικογενειακή βία και στη συνέχεια πήρε δικαστικά την επιμέλεια των παιδιών.

Ο άνδρας μηνύθηκε από τη γυναίκα όταν δεν επέστρεψε τα παιδιά στην Αθήνα – όπου ζει η γυναίκα – από τη Λάρισα.

Η υπόθεση έφθασε προχθές Πέμπτη στα Δικαστήρια της Λάρισας, όπου κανείς ευρισκόμενος στο Μέγαρο, δεν μπορούσε να μη εστιάσει την προσοχή του στο αδιάκοπο κλάμα του ενός πεντάχρονου κοριτσιού της οικογένειας, την ώρα που και οι δύο πλευρές βρίσκονταν εν αναμονή των δικαστικών εξελίξεων.

Ο πατέρας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Δικαιοσύνης, πηγαίνοντας στο Δικαστικό Μέγαρο με τα δυο του παιδιά ηλικίας 5 και 14 ετών. Ωστόσο, μετά από αρκετές ώρες διαβουλεύσεων, εν τέλει η Εισαγγελέας Πρωτοδικών αποφάσισε να μην προχωρήσει σε δίκη, αλλά αντ’ αυτού, διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση.

Το ανατρεπτικό όμως, είναι πως αποφασίστηκε ζητώντας και τη συναίνεση της μητέρας, τα δύο παιδιά να μείνουν στη Λάρισα με τον πατέρα και μάλιστα να κινηθούν οι διαδικασίες προκειμένου να μετεγγραφούν σε σχολεία της Λάρισας.

Ο λόγος αυτής της ανατρεπτικής απόφασης, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο onlarissa.gr η συνήγορος του πατέρα κ. Αλέκα Κωνσταντινίδου, ήταν η ισχυρή επιθυμία και των δύο παιδιών να παραμείνουν στη Λάρισα με τον πατέρα τους.

Αναφερόμενη στο ιστορικό της υπόθεσης, η κ. Κωνσταντινίδου τόνισε πως «τα παιδιά τα είχε πάρει ο πατέρας για τις θερινές διακοπές και όταν έπρεπε να τα παραδώσει, πράγματι προσπάθησε να το κάνει, αλλά τα παιδιά ήταν πολύ αρνητικά. Το μεγαλύτερο παιδί ήταν απόλυτο, δεν ήθελε να επιστρέψει στη μητέρα παρά τις πολλές προσπάθειες του πατέρα, και αντίστοιχα το μικρό ήθελε να παραμείνει στη Λάρισα με την αδερφή του. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν ό,τι πιο ευχάριστο, μας απασχόλησε όλους. Τα παιδιά παρακαλούσαν τη μητέρα τους να κάνει τη μεταγραφή σε σχολείο της Λάρισας, αλλά εκείνη δε δεχόταν εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι είχε την επιμέλεια. Έκανε μήνυση στον πατέρα και στον θείο (επειδή κάποιες ώρες το μικρό παιδί έμενε με το θείο του) για αρπαγή ανηλίκου.

Ο πατέρας συνελήφθη, κι επρόκειτο να δικαστεί στο αυτόφωρο. Τα παιδιά όμως ήταν απόλυτα. Εκδήλωσαν στην εισαγγελέα όχι μία φορά αλλά περισσότερες την επιθυμία να μείνουν με τον πατέρα στη Λάρισα. Η εισαγγελέας τα είδε δύο – τρεις φορές κι εμάς πέντε – έξι. Ενώ λοιπόν ο πατέρας επρόκειτο να οδηγηθεί στο αυτόφωρο και ο θείος ίσως να οδηγούταν για κακουργηματική αρπαγή, τα πράγματα δεν είχαν αυτή την εξέλιξη γιατί η εισαγγελέας αποφάσισε, βλέποντας ότι τα παιδιά θέλουν να μείνουν με τον πατέρα, να πείσει τη μητέρα ότι θα ήταν καλύτερο για τα παιδιά να σεβαστεί τη βούλησή τους. Με αποτέλεσμα η μητέρα να αποδεχθεί τα παιδιά να παραμείνουν στη Λάρισα. Σε ότι αφορά την ποινική εξέλιξη δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη ούτε στον πατέρα, ούτε στον θείο.

Με τη σύμπραξη της μητέρας θα εγγραφούν σε σχολεία εδώ στη Λάρισα» κατέληξε.

Πηγή: onlarissa.gr

