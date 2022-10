Υγεία - Περιβάλλον

Υπουργείο Υγείας – Κορονοϊός: Συνάντηση για την προετοιμασία των νοσοκομείων

Οι επικεφαλής των ΥΠΕ και οι διοικητές των νοσοκομείων συμμετείχαν στη συνάντηση εργασίας για την προετοιμασία των νοσοκομείων.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης κάλεσε σήμερα μαζί με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγειας Μίνα Γκαγκα και την Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη σε συνάντηση εργασίας τους επικεφαλής των ΥΠΕ όλης της χώρας και τους διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων της χώρας.

Κατά την συνάντηση παραβρέθηκαν ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας ανταλλάχθηκαν απόψεις με τους διοικητές σε θέματα που αφορούν την πορεία της πανδημίας, της προετοιμασίας των νοσοκομείων, τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για την καλύτερη λειτουργία τους καθώς και η στήριξη των νοσοκομείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Απόντες ήταν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος και η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας απουσίαζαν καθώς έπρεπε να παραβρεθούν σε ανελαστικές υποχρεώσεις του Υπουργείου Υγείας εκτός Αθηνών.

