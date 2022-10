Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για κλοπές αυτοκίνητων και απάτη

Υποθέσεις απάτης και κλοπών εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης.

Στην εξιχνίαση περιπτώσεων υπεξαίρεσης οχημάτων, κλοπών και απάτης προχώρησαν αστυνομικοί διαφόρων τμημάτων και υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν και με σκοπό την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και ευνομίας.

Πέραν της αστυνόμευσης του νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, διενεργούνται και έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Θέρμης εξιχνίασαν συνολικά πέντε υπεξαιρέσεις οχημάτων από εταιρείες ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, τρεις κλοπές και μία περίπτωση απάτης, πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2021-Ιουλίου 2022, στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες που υποβλήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στο μεταξύ, με γνώμονα την προληπτική αστυνόμευση, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης υλοποιεί και ένα ευρύ πλέγμα αστυνομικών δράσεων, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη διενέργεια εντατικών πεζών και εποχούμενων περιπολιών.

Στο πλαίσιο των περιπολιών αυτών, κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί των διευθύνσεων Αστυνομίας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε αυτόφωρες συλλήψεις επτά ατόμων για περιπτώσεις κλοπής και απόπειρα κλοπής.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχημάτισαν σε βάρος τους αστυνομικοί των αρμόδιων, κατά περίπτωση, τμημάτων Ασφαλείας, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι περιπολίες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτο ενδιαφέρον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τυχόν παρόμοια περιστατικά.

