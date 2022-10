Πολιτική

Μενέντεζ: Αν η Τουρκία προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια κατά της Ελλάδας, θα υποστεί τις συνέπειες

Ο Αμερικανός Γερουσιαστής πήρε, για ακόμα μία φορά, θέση υπέρ της Ελλάδας, καταδικάζοντας την πολιτική των ίσων αποστάσεων.

Του Θανάση Κ. Τσίτσα

Μήνυμα προς την Τουρκία ότι θα υποστεί τις συνέπειες σε περίπτωση που προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον της Ελλάδος, έστειλε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Μπόμπ Μενέντεζ , μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών στο Νιού Τζέρσεϊ.

Ο Μπομπ Μενέντεζ χαρακτήρισε "ανόητη" την πιθανότητα οποιασδήποτε επιθετική κίνηση από πλευράς του Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο, φάνηκε να μην το αποκλείει, αναφέροντας ως παράδειγμα την περίπτωση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Είναι ανόητο να κάνει κάτι, αλλά πολλές φορές αυτά γίνονται, όπως το έκανε ο Πούτιν. Θα υπάρχουν συνέπειες εάν συμβεί κάτι», είπε χαρακτηριστικά εκτιμώντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την τουρκική κοινή γνώμη ενόψει των εκλογών.

«Ο Ερντογάν είναι επικίνδυνος και απρόβλεπτος, ιδίως τώρα που θέλει να μείνει στην εξουσία. Δεν είναι ανόητος, όμως οι απελπισμένοι άνθρωποι κάνουν απελπισμένες κινήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Η οικονομία καταρρέει και θέλει να κάτι για να αποσπάσει την προσοχή των Τούρκων πολιτών, όσο πλησιάζουν οι εκλογές», τόνισε ο κ. Μενέντεζ.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας καυτηρίασε την διπλωματική γλώσσα των «ίσων αποστάσεων» στα ελληνοτουρκικά, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του τόσο στον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, όσο και σε συναδέλφους του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απαιτώντας την «αναγνώριση του επιτιθέμενου».

«Αυτό που ρώτησα τον ΓΓ του ΝΑΤΟ είναι τι θα κάνουν εάν ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ επιτεθεί σε έναν άλλον. Εννοούσα την Τουρκία. Του είπα ότι έχετε έναν που είναι επιτιθέμενος. Εγώ δεν θέλω εκκλήσεις ‘και στις δυο πλευρές’. Με ενοχλεί όταν το κάνει αυτό το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αν και δεν το κάνει μόνο στην Ελλάδα και την Τουρκία. Θεωρώ ότι πρέπει να αναφέρεις ποιος από τους δυο είναι επιθετικός. Η Ελλάδα έχει επιδείξει ξεχωριστή υπομονή για να μην εμπλακεί σε επεισόδιο», ανέφερε λέγοντας ότι έχει απευθύνει έκκληση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ να θέσει τον Ερντογάν προ των ευθυνών του.

Έχω ξεκαθαρίσει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι πρέπει να καταστήσουμε σαφές στον Ερντογάν πως, όσο υπάρχουν υπερπτήσεις και παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων, δεν θα είναι αποδεκτές. Κάθε πρόκληση εναντίον της Ελλάδας είναι πρόκληση εναντίον συμμάχου του ΝΑΤΟ, άρα λοιπόν θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταθούμε στο πλευρό των συμμάχων μας», ανέφερε ο κ. Μενέντεζ, καθιστώντας ξεκάθαρο πως ο ίδιος δεν πρόκειται να επιτρέψει, υπό αυτές τις συνθήκες, την ικανοποίηση του αιτήματος της Τουρκίας για τα F-16. «Όσο είμαι εγώ πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, που έχει λόγο στην πώληση των F-16 σε άλλες χώρες, αυτό δεν θα γίνει».

Σε ερώτηση ομογενή για το κατά πόσον ο Τζο Μπάιντεν μοιράζεται τις ίδιες απόψεις όσον αφορά στα ελληνικά εθνικά θέματα, ο κ. Μενέντεζ απάντησε πως, έως αυτήν την στιγμή, ο Τζο Μπάιντεν «μιλάει με πράξεις», παραθέτοντας την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων αλλά και η ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Είναι γεγονός ότι ο Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, υπέγραψε τη νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ, η σχέση μας με την Ελλάδα επεκτάθηκε. Όλα αυτά για εμένα είναι μια ευρύτερη δήλωση . Επίσης, είναι ο Πρόεδρος που αναγνώρισε την Γενοκτονία των Αρμενίων. Αυτές τις ενέργειες τις θεωρώ ένα θετικό σημείο» κατέληξε ο Αμερικανός Γερουσιαστής.

