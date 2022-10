Πολιτική

Μητσοτάκης: Το πλαφόν στο φυσικό αέριο θα κρατήσει ενωμένη την ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός, για εθνικά συμφέροντα ορισμένων χωρών, που απειλούν την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν μέσω της μείζονος ενεργειακής κρίσης. Τι είπε στην ομιλία του για την έναρξη λειτουργίας του IGB.

Η συνεργασία των κυβερνήσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στον πυρήνα της επιτυχίας αυτού του έργου, του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου IGB, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό που απηύθυνε στην τελετή έναρξης εμπορικής λειτουργίας του εν λόγω αγωγού.

Ο αγωγός IGB θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω της Ελλάδας στη Βουλγαρία και από εκεί σε συνδυασμό με τα έργα υποδομής εκτελούνται ήδη θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός αξιόπιστου δικτύου φυσικού αερίου είπε ο πρωθυπουργός.

Ενεργειακή γέφυρα φέρνει πιο κοντά την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και αλλάζει άρδην την κατάσταση στην περιοχή, χαρακτήρισε τον αγωγό φυσικού αερίου IGB ο κ. Μητσοτάκης.

Είπε ότι η έναρξη εμπορικής λειτουργίας του αγωγού IGB είναι μία εξαιρετική στιγμή όχι μόνο για τη νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και γενικότερα για την Ευρώπη καθώς αυτός ο αγωγός θα αλλάξει σημαντικά την παροχή αλλά και την ασφάλεια της ενέργειας για όλους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.

Την ελπίδα ότι στις επόμενες συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράγα και στις Βρυξέλλες θα υπάρξει μία ευρωπαϊκή λύση στο θέμα της ενεργειακής κρίσης εξέφρασε ο πρωθυπουργός.

«Όπως συνέβη με την Πανδημία, θα πρέπει να εφαρμόσουμε μία κοινή στρατηγική αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, έτσι ώστε να αποφύγουμε τον κατακερματισμό. Βάζουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πάνω από τα εθνικά συμφέροντα, η Ελλάδα πάντα θα στηρίζει αυτή τη θέση και αυτές τις προσπάθειες της ευρωπαϊκής επιτροπής», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τον IGB

«Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, εδώ στη Σόφια, για την τελετή που σηματοδοτεί την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB).

Πριν από περίπου δύο μήνες, στην Κομοτηνή, από κοινού με τον τότε Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Kiril Petkov, γιορτάσαμε την ολοκλήρωση της κατασκευής αυτής της ενεργειακής γέφυρας, που φέρνει την Ελλάδα και την Βουλγαρία ακόμα πιο κοντά, αλλάζοντας παράλληλα εκ βάθρων -όπως έχει ήδη επισημανθεί- τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής μας.

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Rumen, η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του αγωγού IGB αποτελεί μία εξαιρετική στιγμή, όχι μόνο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά, κα Πρόεδρε, για την Ευρώπη ευρύτερα, καθώς αυτός ο αγωγός ενισχύει σημαντικά την ενεργειακή και εφοδιαστική ασφάλεια για όλες τις διασυνδεδεμένες χώρες στα Βαλκάνια, αλλά και στην ευρωπαϊκή ήπειρο συνολικά.

Ο αγωγός αυτός αποτελεί το επιστέγασμα της συνεργασίας και των συντονισμένων προσπαθειών των δύο κυβερνήσεων μας τα τελευταία χρόνια. Συνεργάστηκα γι’ αυτό το έργο πολύ στενά κι εντατικά με τους ομολόγους μου, τον Πρωθυπουργό Borissov, τον Πρωθυπουργό Petkov, τις υπηρεσιακές κυβερνήσεις. Πιστεύω ότι η ευρύτερη γεωπολιτική σημασία του αγωγού αναγνωρίζεται και υπογραμμίζεται από την παρουσία, σήμερα, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Αζερμπαϊτζάν, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Ρουμανίας.

Ο αγωγός αυτός, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Aliyev, θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στη Βουλγαρία, θέτοντας τέλος στην κυρίαρχη θέση του ρωσικού αερίου στη Βουλγαρία. Και, ασφαλώς, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα ενεργειακών υποδομών που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή, θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου δικτύου φυσικού αερίου.

Όπως σημείωσαν πολλοί προλαλήσαντες, όταν σχεδιάστηκαν αυτά τα έργα, πριν από αρκετά χρόνια, πολλοί πίστευαν ότι δεν επρόκειτο να υλοποιηθούν. Αλλά σήμερα εγκαινιάζουμε με χαρά αυτόν τον αγωγό και με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι η χώρα μου, η Ελλάδα, διαδραματίζει έναν όλο και πιο ενεργό ρόλο, μετατρεπόμενη σε έναν περιφερειακό ενεργειακό κόμβο που θα εξυπηρετεί όχι μόνο τις δικές της ανάγκες, αλλά τις ανάγκες όλων των χωρών της περιοχής.

Πολλοί αναφερθήκατε στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο που υλοποιείται στην Αλεξανδρούπολη, την κατασκευή πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης που θα είναι έτοιμη έως το τέλος του 2023, η οποία θα μας επιτρέψει να εισάγουμε πολύ αυξημένες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και προς εξυπηρέτηση των αναγκών των γειτονικών χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης, γιατί όχι και της κεντρικής Ευρώπης. Ενδεχομένως ακόμα και χώρες όπως η Ουκρανία θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από αυτή την υποδομή.

Επομένως, αυτό το έργο δεν είναι μόνο ένας αγωγός ενέργειας. Είναι ένα έργο που διαφοροποιεί πηγές και οδεύσεις. Είναι επίσης ένας αγωγός που συνδέει ευρωπαϊκά κράτη τα οποία μοιράζονται τις ίδιες ευρωπαϊκές αξίες της αλληλεγγύης και της περιφερειακής συνεργασίας. Πιστεύω πως πρόκειται για μια χειροπιαστή έκφραση της αποφασιστικότητάς μας να αντιδράσουμε από κοινού στις υφιστάμενες και τις μελλοντικές προκλήσεις -και όντως είναι εξαιρετικά σημαντικές. Ταυτόχρονα, εκφράζουμε την αποφασιστικότητά μας να προωθήσουμε από κοινού την ευημερία των λαών μας.

Με χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι άκουσα την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή συνεργασία για την αντιμετώπιση του ανοικτού εκβιασμού εκ μέρους της Ρωσίας, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης.

Και ασφαλώς αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα που σχετίζεται με τη φυσική προμήθεια φυσικού αερίου. Είναι επίσης ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την τιμή του φυσικού αερίου που πληρώνουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Ολοι γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή οι κοινωνίες μας, οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, σηκώνουν μεγάλο βάρος όσον αφορά τις πολύ υψηλές τιμές ενέργειας.

Όλοι γνωρίζουμε, επίσης, ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν πεπερασμένη δυνατότητα να απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μία ευρωπαϊκή λύση, που ελπίζω ότι θα οριστικοποιηθεί κατά τις επόμενες ευρωπαϊκές Συνόδους Κορυφής στην Πράγα και στις Βρυξέλλες, είναι τόσο σημαντική.

Αγαπητή Ursula, αυτό που κάναμε με τον Covid πρέπει να το επαναλάβουμε με το φυσικό αέριο. Χρειαζόμαστε μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική. Πρέπει να αποφύγουμε τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι βάζουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πάνω από τα επιμέρους εθνικά συμφέροντα. Η Ελλάδα θα είναι πάντα έτοιμη να συμβάλει σε αυτήν την προσπάθεια, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει έναν πολύ σημαντικό ηγετικό ρόλο».

Συναντήσεις Μητσοτάκη με ηγέτες χωρών των Βαλκανίων

Ο Πρωθυπουργός είχε σήμερα συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βουλγαρίας, τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας και τον Πρόεδρο της Σερβίας, στο περιθώριο της τελετής για την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), στη Σόφια.

Κατά τη συνάντηση με τον κ. Ραντεβ διαπιστώθηκε το άριστο επίπεδο των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων και εκφράστηκε η κοινή βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και αναβάθμιση τους, με έμφαση σε προγράμματα συνδεσιμότητας υποδομών, ιδίως στον τομέα της ενέργειας.

Στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας επιβεβαιώθηκε η βούληση των δυο πλευρών για την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη εξαιρετικών διμερών σχέσεων, ενώ δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας. Επισημάνθηκε ότι η ολοκλήρωση του IGB θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες για όλα τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή. Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Στις επαφές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο της χώρας μας στην ενεργειακή ασφάλεια και τροφοδοσία της περιοχής, λόγω της θέσης της και των υποδομών που αναπτύσσει, οι οποίες καθίστανται ακόμη πιο σημαντικές καθώς γίνονται αισθητές οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στη συνάντησή με τον Πρόεδρο της Σερβίας, οι δύο ηγέτες εξήραν τη συμβολή του έργου του IGB στην διαφοροποίησητων ενεργειακών πηγών και οδεύσεων και συνολικά στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, επιβεβαιώνοντας την κοινή πρόθεση βελτίωσης της διασυνδεσιμότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με επίκεντρο τις υποδομές.

Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκαν οι άριστες σχέσεις Ελλάδας και Σερβίας και εκδηλώθηκε κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον οικονομικό, εμπορικό, τουριστικό και ενεργειακό τομέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Ο Κασάμι γύρισε στο λιμάνι

Διπλό φονικό στην Καβάλα - Δράστης: “Εδώ αρχίζει η αγάπη μας και εδώ τελειώνει”

Χιλή: κατάρρευση εξέδρας σε γήπεδο (εικόνες)