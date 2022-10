Πολιτική

Σέντοπ: Η Τουρκία εξουδετερώνει μια σαφή απειλή όταν τη βλέπει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης συνεχίζει την πολιτική γραμμή της Άγκυρας, με εμπρηστικές δηλώσεις για την Ελλάδα.

Δηλώσεις στην εφημερίδα Πόστα έκανε ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης Μουσταφά Σέντοπ, επιμένοντας στην πολιτική γραμμή της Άγκυρας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Σέντοπ χαρακτήρισε «λανθασμένες» τις στάσεις των ΗΠΑ σχετικά με τον εξοπλισμό της Ελλάδας, την οποία αποκάλεσε «κακομαθημένη» με «εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία».

Τόνισε, επιπλέον ότι, «η Τουρκία έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει μια σαφή απειλή όταν τη βλέπει».

Η συνέντευξη του Σέντοπ

-Αυξάνεται ο κίνδυνος σύγκρουσης με την Ελλάδα;

Πρόκειται για μια χώρα που έχει κακομάθει εδώ και πολύ καιρό. Γνωρίζουμε την αντιτουρκική τους στάση εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι μια χώρα που μπορεί να είναι ισότιμη, συνομιλητής της Τουρκίας. Υπάρχουν καθεστώτα που έχουν δοθεί από το διεθνές δίκαιο σχετικά με τη θάλασσα των νησιών και τα νησιά: Συνθήκη της Λωζάνης και των Παρισίων. Τις ακολουθούσαμε και θα τις ακολουθούμε. Η Τουρκία έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει μια σαφή απειλή όταν τη βλέπει. Οι ΗΠΑ και η Τουρκία είναι οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αναμένεται κατάλληλη συμπεριφορά. Ειδικά οι στάσεις/συμπεριφορές από την σκοπιά των ΗΠΑ σχετικά με τον εξοπλισμό της Αθήνας είναι λανθασμένες. Η Ελλάδα έχει εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία. Οι φιλίες και οι εχθρότητες αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική των χωρών.

-Γιατί η Γαλλία ενεργεί από κοινού με την επιθετική Ελλάδα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο;

Η απόσταση και η δυσφορία απέναντι στην Τουρκία προέρχεται από την περίπλοκη συμπεριφορά της γαλλικής διοίκησης. Η ενίσχυση της Τουρκίας βρίσκεται επίσης πίσω από αυτό. Η σφαίρα επιρροής της χώρας μας έχει διευρυνθεί και οι σχέσεις της έχουν βελτιωθεί. Οι φιλίες και οι συμμαχίες που έχουμε δημιουργήσει διαταράσσουν τη Γαλλία. Στην αφρικανική ήπειρο, όπου η Τουρκία έχει δημιουργήσει πολύ καλές σχέσεις, θυμούνται τη Γαλλία εδώ και 100 χρόνια σε σχεση με μεγάλες θηριωδίες και αποικιοκρατικές πολιτικές. Τώρα ο κόσμος έχει αλλάξει. Η Γαλλία έχει γίνει ανεπιθύμητη χώρα στην Αφρική.

-Θα ανταποκριθούν θετικά οι ΗΠΑ στο αίτημα της Τουρκίας για F-16;

Βλέπουμε ότι οι δηλώσεις της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν για το θέμα των F-16 είναι θετικές και η προσδοκία και η ευχή μας είναι το Κογκρέσο των ΗΠΑ να λάβει επίσης μια απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση. Υπήρχε μια γενιά στους κύκλους της αμερικανικής διοίκησης που γνώριζε καλά την Τουρκία από τον πόλεμο της Κορέας. Άρχισαν να αποσύρονται από τον κόσμο της πολιτικής, ενώ οι πολιτικοί και οι ηγέτες της νέας εποχής αδυνατούν να αξιολογήσουν σωστά την Τουρκία.





Ειδήσεις σήμερα:

Ανατροπή: Πήρε την επιμέλεια των παιδιών του πατέρας που δικαζόταν για αρπαγή

Μιλγουόκι: Γάζωσε την γυναίκα του μπροστά στα παιδιά τους (βίντεο)

Ολυμπιακοί Αγώνες: “παράθυρο” για συμμετοχή Ρώσων αθλητών