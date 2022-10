Οικονομία

Φυσικό αέριο: Η Gazprom κλείνει τη στρόφιγγα στην Ιταλία

Η ρωσική εταιρεία Gazprom ανέστειλε τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ιταλία, βυθίζοντας την Ευρώπη ακόμα πιο βαθιά στην ενεργειακή κρίση.

«Η Gazprom ενημέρωσε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τους όγκους φυσικού αερίου που ζητήθηκαν για σήμερα, δηλώνοντας ότι δεν είναι δυνατή η παροχή φυσικού αερίου μέσω της Αυστρίας. Ως εκ τούτου, οι σημερινές ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου στην Eni μέσω του σημείου εισόδου του Ταρβίζιο θα είναι μηδενικές» δήλωσε η Eni SpA, η μεγαλύτερη πετρελαϊΚΉ εταιρεία της Ιταλίας, σε δήλωση στην ιστοσελίδα της το Σάββατο.

Εκπρόσωπος της Eni είπε ότι η Αυστρία φαίνεται να λαμβάνει φυσικό αέριο από την Gazprom.

«Εργαζόμαστε για να ελέγξουμε με την Gazprom αν είναι δυνατή η επανενεργοποίηση των ροών προς την Ιταλία» τόνισε εκπρόσωπος στο Bloomberg.

Οι ευρωπαϊκές χώρες σπεύδουν να βρουν εναλλακτικές λύσεις για το ρωσικό φυσικό αέριο και να προστατευτούν από διακοπές στον εφοδιασμό, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχίζει να κλείνει τις κάνουλες στην ευρωπαϊκή ήπειρο για να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διακοπή του ιταλικού φυσικού αερίου έρχεται μέρες μετά τις υποβρύχιες εκρήξεις που προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στον βασικό αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream που συνδέει τη Ρωσία με την Ευρώπη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επανέλαβε χθες την εκτίμηση των δυτικοευρωπαίων ηγετών για σαμποτάζ στους αγωγούς και πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δηλώσεις για το περιστατικό δεν πρέπει να είναι αξιόπιστες.

