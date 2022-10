Πολιτική

Νίκος Παππάς: Πότε ξεκινά η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν ο πρώην υπουργός Επικρατείας και ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας.

Στις 18 Νοεμβρίου 2022 θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο με κατηγορούμενους τον πρώην υπουργό Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα.



Ο πρώην υπουργός κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος, αναφορικά με τους χειρισμούς του στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών το 2016, προκειμένου να μπορέσει να λάβει μέρος η εταιρεία συμφερόντων Καλογρίτσα.



Ο επιχειρηματίας αντιμετωπίζει την πλημμεληματική κατηγορία της συνέργειας σε παράβαση καθήκοντος.



Το παραπεμπτικό βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του ειδικού δικαστηρίου που εκδόθηκε το καλοκαίρι υιοθέτησε το σκεπτικό της σχετικής πρότασης που είχε προηγηθεί από την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, η οποία είχε επισημάνει μεταξύ άλλων ότι ο πρώην υπουργός είχε λειτουργήσει με γνώμονα το προσωπικό του συμφέρον και τα συμφέροντα της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ και όχι με βάσει τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και της πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης.



Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020 μετά από καταγγελίες του ίδιου του Χρήστου Καλογρίτσα. «Γνώριζα ότι θα καταστώ κατηγορούμενος εξαιτίας των όσων αποκάλυψα. Το έκανα για να αποκαταστήσω το όνομα και την υπόληψή μου», είχε καταθέσει ο επιχειρηματίας, ο οποίος είχε μιλήσει για εικονική συναλλαγή με τον λιβανέζικο κολοσσό CCC, καθ’ υπόδειξη του Νίκου Παππά, ώστε η εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ να μπορέσει να λάβει την απαραίτητη εγγυητική επιστολή των 3 εκατομμυρίων ευρώ για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η σχετική μήνυση που είχε υποβάλει στο πλαίσιο της αντιδικίας του με τη λιβανέζικη κατασκευαστική εταιρεία ερευνήθηκε τόσο από την τακτική δικαιοσύνη όσο και από τη Βουλή, βάσει το νόμου περί ευθύνης υπουργών. Συστάθηκε προανακριτική επιτροπή και στη συνέχεια το κοινοβούλιο άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην Υπουργού για παράβαση καθήκοντος και η υπόθεση έφτασε στο δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου.



Ο Νίκος Παππάς αρνείται την κατηγορία.

