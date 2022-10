Πολιτική

Ερντογάν: Η Ελλάδα να μείνει μακριά από προκλήσεις που θα οδηγήσουν σε καταστροφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία, με τον Ερντογάν να εξαπολύει νέες απειλές κατά της Ελλάδας.



Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγες μέρες πριν τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που θα διεξαχθεί στην Πράγα.



«Πρέπει τώρα να τερματιστεί η απομόνωση και τα εμπάργκο και να τηρηθούν όλες οι υποσχέσεις σχετικά με τη διεθνή αναγνώριση και νομιμότητα που αξίζουν οι Τουρκοκύπριοι. Δεν αποδεχόμαστε την απόφαση των ΗΠΑ να άρουν το εμπάργκο όπλων κατά της Ελληνοκυπριακής διοίκησης», ανέφερε ο Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσθεσε ότι «η ενθάρρυνση της Ελλάδας, η οποία έχει εξοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου με μη στρατιωτικό καθεστώς, από αυτή την άποψη είναι ασυμβίβαστη με τη λογική και τη συμμαχική σκέψη». Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι «δεν συμφέρει κανέναν να ακολουθήσει πολιτική πρόκλησης και έντασης στην περιοχή και δεν θα συμφέρει».

«Ξέρουμε πολύ καλά ποιος έχει εξαπολύσει πάνω μας την Ελλάδα μετά από 100 χρόνια. Με κάθε ευκαιρία λέμε ότι γνωρίζουμε το παιχνίδι που επιχειρείται να παιχτεί με αυτόν τον τρόπο», ισχυρίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος και απευθυνόμενος στην ελληνική κυβέρνηση είπε: «Συμβουλεύουμε την διοίκηση της Ελλάδας να μείνει μακριά από προκλήσεις που θα οδηγήσουν σε καταστροφή την ίδια και τον λαό της».

Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει προσκληθεί και στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 6-7 Οκτωβρίου, την άλλη βδομάδα, στην Πράγα. Να σημειωθεί ότι η Τουρκία τα τελευταία χρόνια εξέφραζε δυσαρέσκεια επειδή δεν την καλούσαν στη Σύνοδο των Ηγετών. «Μετά από μια μικρή περιπέτεια λάβαμε πρόσκληση», δήλωσε ο Πρέσβης της Τουρκίας στην Πράγα Έγκεμεν Μπαγίς. Μάλιστα είπε πως ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η Τουρκία ξανά τον διάλογο με την ΕΕ και να επαναφέρουν τις σχέσεις σε καλό δρόμο. Ωστόσο ο Έγκεμεν Μπαγίς απέφυγε να πει αν ο Ταγίπ Ερντογάν θα βρίσκεται στην Πράγα την άλλη βδομάδα. Μάλιστα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σχολιάζουν ότι υπάρχει ακόμη ένα ερωτηματικό για τη συμμετοχή της τουρκικής αντιπροσωπείας στην Πράγα.





Ειδήσεις σήμερα:

Διπλό φονικό στην Καβάλα: Της είχε πει ότι θα την πνίξει

Σταμάτης Κόκοτας, ο bon viver του ελληνικού τραγουδιού

Ανατροπή: Πήρε την επιμέλεια των παιδιών του πατέρας που δικαζόταν για αρπαγή