Πόλεμος στην Ουκρανία: Βρέθηκαν νεκροί από σφαίρες στα οχήματά τους (εικόνες)

Μακελειό με αμάχους στη νοτιοανατολική Ουκρανία, κοντά στο Κουπιάνσκ. Τι δήλωσε ο κυβερνήτης του Χαρκόβου.



Τουλάχιστον 20 άμαχοι βρέθηκαν νεκροί από σφαίρες μέσα στα οχήματά τους στη νοτιοανατολική Ουκρανία, κοντά στο Κουπιάνσκ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης του Χαρκόβου Όλεχ Σινεγκούμποφ.

"Εντοπίστηκε οχηματοπομπή με νεκρούς αμάχους. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 20 άνθρωποι είναι νεκροί στα οχήματα αυτά", ανέφερε ο Σινεγκούμποφ στο Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, "οι (Ρώσοι) κατακτητές επιτέθηκαν εναντίον αυτών των αμάχων που προσπαθούσαν να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς".

"Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτή την ωμότητα", υπογράμμισε, ενώ πρόσθεσε ότι στο σημείο έχουν μεταβεί "αστυνομικοί και ειδικοί" και "έχει ξεκινήσει έρευνα".

??New atrocity of #Russians near #Kupyansk in the Kharkiv region: ???? invaders shot a column of civilians with children, at least 20 dead #RussiaIsATerroristState #RussianWarCrimes pic.twitter.com/oNWtNcpnkw

Χθες Παρασκευή ομάδα του AFP είδε τα πτώματα τουλάχιστον 11 αμάχων που είχαν σκοτωθεί από σφαίρες την ώρα που βρίσκονταν μέσα στα οχήματά τους, σε έναν αυτοκινητόδρομο τον οποίο είχαν εγκαταλείψει οι Ρώσοι κατά την υποχώρησή τους από την περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα.

In the area of ??Kupyansk, #Kharkiv region, a column of civilian cars was found, which was shot by the russian artillery. People were brutally killed when they tried to leave for safe territory. It is preliminary reported about 20 dead civilians.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/leqlloKXWp