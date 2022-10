Πολιτική

Επίθεση Ρουβίκωνα στο γραφείο της Ζωής Ράπτη (εικόνες)

Βανδαλισμούς με συνθήματα στους εξωτερικούς τοίχους του πολιτικού γραφείου της υφ. Υγείας από την αναρχική ομάδα "Ρουβίκωνας".

Επίθεση στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη, πραγματοποίησε ο Ρουβίκωνας προκαλώντας βανδαλισμούς με συνθήματα στους εξωτερικούς τοίχους του και σκόρπισε τρικάκια.

Η Ζωή Ράπτη ανέφερε στο twitter:

"Η επίθεση του φεμινιστικού τμήματος του Ρουβίκωνα στο πολιτικό μου γραφείο δεν μας τρομοκρατεί, ούτε αναστέλλει το έργο μας στο @YpYgGR

Θα βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και απεξάρτησης ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους πολίτες."

Εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ: Καταδικαστέα η επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο της Ζωής Ράπτη

«Η επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο της Ζωής Ράπτη είναι καταδικαστέα», επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Τάσος Γαϊτάνης.

«Τέτοιες ενέργειες δεν μας εκφοβίζουν. Συνεχίζουμε αταλάντευτα το έργο μας. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου πρέπει να καταδικάσουν αυτή την απαράδεκτη ενέργεια», καταλήγει στην ανάρτησή ο κ. Γαϊτάνης.

