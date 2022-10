Πολιτική

Πολυτεχνειούπολη: Κόντρα κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ για τις φοιτητικές εστίες

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και η κοινή απάντηση των υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη.



Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στην Πολυτεχνειούπολη και την σύλληψη μελών εγκληματικών ομάδων που δρούσαν με ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου.

Από κοινού το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξαπολύουν επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα για τις φοιτητικές εστίες.

«Οι εστίες στις οποίες αναφέρεται η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ανήκουν στο Πανεπιστήμιο και όχι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ ούτε στο Υπουργείο Παιδείας», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κοινή ανακοίνωση των δυο υπουργείων.

Αναλυτικά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφέρουν:

«Το κόμμα που κυβέρνησε 4,5 χρόνια αγνοεί ακόμα και τα βασικά: Ότι οι εστίες στις οποίες αναφέρεται η ανακοίνωση του ανήκουν στο Πανεπιστήμιο και όχι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ ούτε στο Υπουργείο Παιδείας. Ότι, δε, αιτιάσεις τους για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν εκπλήσσουν κανέναν, δεδομένου ότι δεν είναι οικεία πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ ανάδοχος να επιλέγεται από 3 και πλέον διαφορετικές προσφορές, όταν απαιτείται μόνο μια, και οι ανάδοχοι να εκπληρώνουν κανονικά το έργο, όταν οι δικοί τους τα άφηναν εκκρεμή με τη δική τους αδιαφορία και ανοχή.

Αλλά ακόμη χειρότερα, εδώ το ίδιο το ΙΝΕΔΙΒΙΜ τελούσε υπό κατάληψη επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για σχεδόν 40 ημέρες! Ο Πρωθυπουργός των «αυταπατών» επιχειρεί από χθες να απεκδυθεί «τα πιστεύω» του στο ζήτημα της ασφάλειας των Πανεπιστημίων, με τρόπο άγαρμπο και υποκριτικό:

Γιατί, πρώτον, ήταν εκείνος που εναντιώθηκε σφόδρα στην νομοθετική ρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας για κατάργηση του Ασύλου, καταψηφίζοντάς την. Γιατί, δεύτερον, ήταν οι βουλευτές του που πρωτοστάτησαν στις διαδηλώσεις κατά των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Γιατί, τρίτον, ήταν η ίδια η νεολαία του κόμματός του που έσπευσε να καταγγείλει την επιχείρηση της Αστυνομίας εντός των εστιών, λίγο πριν από την εξάρθρωση των συμμοριών.

Η εστία επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ορμητήριο εγκληματικότητας και τώρα αποδίδεται στους φοιτητές. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνεται ότι οι προσπάθειες τις Κυβέρνησης για την ασφάλεια στα Πανεπιστήμια έχουν σήμερα τη στήριξη όλων των Ελλήνων. Γι αυτό και, κουνώντας της το δάκτυλο, προσπαθεί να αποποιηθεί το βαρύ ιδεοληπτικό του παρελθόν. Ευτυχώς για την Ελλάδα και δυστυχώς για τον κ. Τσίπρα, οι Έλληνες το θυμούνται καλά.»

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

«Κεραμέως και Θεοδωρικάκος συνεχίζουν να κάνουν τους ψόφιους κοριούς. Κουβέντα για την ουσία και παιχνίδι με τις λέξεις», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει τα ερωτήματα του, αναφέροντας συγκεκριμένα:

«Γιατί δεν έκαναν τίποτα επί τρία χρόνια ενώ γνώριζαν για την εγκληματική δραστηριότητα στη Εστία του Ζωγράφου. Η απάντηση Θεοδωρικάκου ότι υπήρχε καραντίνα και γι' αυτό δεν έδρασε η αστυνομία προκαλεί γέλια και γεννά ερωτήματα. Εκτός και αν πιστεύουν ότι οι εγκληματίες ήταν σε καθεστώς τηλεργασίας. Ο εκλεκτός του κ. Μητσοτάκη πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Κ. Δέρβος, που είναι στη διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ το οποίο δίνει απευθείας αναθέσεις με ταχύτητα ρεκόρ και ανάμεσα σε αυτές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για φύλαξη, θα μας εξηγήσει πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα; Το φιάσκο με την πανεπιστημιακή αστυνομία που καθημερινά αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμία σχέση με την αντιμετώπιση πραγματικών ζητημάτων ασφάλειας θα συνεχιστεί;».

Η αξιωματική αντιπολίτευση σχολιάζει ότι «δυστυχώς για Κεραμέως και Θεοδωρικάκο η τεράστια πλειοψηφία τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και της κοινωνίας έχουν καταλάβει το ναυάγιο τους» και πως «η αστεία σημερινή απάντηση τους, είναι άλλη μία απόδειξη ότι για την τραγική κατάσταση στις φοιτητικές εστίες η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης».

Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στην ανακοίνωσή του ανέφερε τα εξής:

«Έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες από τις καταγγελίες του Αλέξη Τσίπρα για τις ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη σχετικά με την κατάσταση στις φοιτητικές εστίες και από την κ. Κεραμέως και τον κ. Θεοδωρικάκο ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν:

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επί τρία χρόνια ήξερε για την εγκληματική δραστηριότητα στη Εστία του Ζωγράφου και δεν έκανε απολύτως τίποτα αφήνοντας τους φοιτητές των λαϊκών οικογενειών είτε εκτός εστιών είτε εκτεθειμένους σε κίνδυνο. Οι εστίες δεν υπάγονται στα πανεπιστήμια, δεν διέπονται από κανένα καθεστώς ασύλου, αλλά υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Άρα ουδεμία σχέση έχουν όσα συμβαίνουν με την συζήτηση για την πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως επιχειρεί να εμφανίσει κυβέρνηση και φιλικά της ΜΜΕ. Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ διορισμένος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ ο κ. Κώστας Δέρβος, ο οποίος σύμφωνα με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κάνει απευθείας αναθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ το μήνα για υπηρεσίες φύλαξης για να είναι τελικά οι φοιτητικές εστίες στο έλεος των κακοποιών.

Θα περιμένουμε έστω και τώρα μια απάντηση. Όσο κρύβονται και δεν απαντούν τόσο θα επιβεβαιώνουν ότι και για την τραγική κατάσταση στις φοιτητικές εστίες η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης».

