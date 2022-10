Παναθηναϊκός - Κολοσσός: Με το... ζόρι στον τελικό του Super Cup οι “πράσινοι”

Αθλητικά

Προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup αλλά... ίδρωσε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Κολοσσό

Ο γηπεδούχος Κολοσσός Ρόδου πρόβαλε σθεναρή αντίσταση στον Παναθηναϊκό, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Super Cup, αλλά έστω και δύσκολα... ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον αυριανό τελικό (2/10, 21:00, ΕΡΤ3), όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-Προμηθέας Πατρών (21:00 απόψε). Στον «μικρό» τελικό αύριο στις 17:00, οι Ροδίτες θα βρουν στον δρόμο τους τον ηττημένο. Οι Άντριους, Ουίλιαμς και Γκριγκόνις έκαναν τη διαφορά στην 4η περίοδο για τους «πράσινους», όταν οι δύο ομάδες έκαναν επιμέρους σκορ... 11-10.

Οι Ουίλιαμς και Γκουντάιτις σημείωσαν από 14 πόντους, με τον πρώτο να μαζεύει και 8 ριμπάουντ. Ο Γκριγκόνις πρόσθεσε 13 πόντους. Ο Λι πέτυχε 8 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ, ενώ 7 πόντους και 4 ασίστ ήταν η συνεισφορά του Πονίτκα.

Από τον Κολοσσό, ο Σταρκς ήταν σε εξαιρετική βραδιά με 20 πόντους και 8/11 δίποντα, ενώ double double σημείωσε ο Όζμπορν με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 36-32, 61-57, 72-67

Με 2-9 προηγήθηκε ο Κολοσσός, με τρίποντο του Μπαρσέλο και λέι απ από Μορέιρα, Γιαννόπουλο και Κατσίβελη. Οι «πράσινοι» είδαν τους Ροδίτες να ξεφεύγουν και με +8 (4-12), για να... πάρουν μπρος οι Ουίλιαμς, Πονίτκα και Γκουντάιτις μειώνοντας στο καλάθι, 10-12, με σερί 6-0. Όσμπορν και Στεφάνοβιτς ήταν εύστοχοι σε τρίποντα, με τον Ουίλιαμς να «χτυπά» κι αυτός έξω από τα 6.75 για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Γκουντάιτις ισοφάρισε σε 18-18 από τη γραμμή των βολών. Το λέι απ του Πονίτκα επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να προηγηθεί με 20-18, με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου.

Στη 2η περίοδο, ο Παναθηναϊκός είχε ένα εξαιρετικό πρώτο εξάλεπτο, με τους παίκτες του Ράντονιτς να πιέζουν στην άμυνα, να βρίσκουν ρυθμό στην επίθεση και με πολυφωνία να οικοδομούν διαφορά +11 πόντων (33-22). Όμως, αν και οι «πράσινοι» δεν έχασαν ποτέ την πρωτοπορία μέχρι το ημίχρονο, έχασαν τη συγκέντρωσή τους επιτρέποντας στους παίκτες του Παπαθεοδώρου να απειλήσουν εκ νέου. Αυτή τη φορά, το έναυσμα έδωσαν με τρίποντα οι Στεφάνοβιτς και Χρυσικόπουλος, για να διαμορφώσει το σκορ ημιχρόνου με τέσσερις διαδοχικούς πόντους ο Σταρκς (36-32).

Το επιμέρους σκορ 4-12 του Κολοσσού στην έναρξη της 3ης περιόδου (από Κατσίβελη, Σταρκς, Όζμπορν, Γιαννόπουλο και Κατσίβελη) έφερε την ομάδα της Ρόδου στο +4 (40-44). Με δύο σερί τρίποντα ο Γκριγκόνις... αφύπνισε τους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό, εύστοχος σε δύο τρίποντα ήταν και ο Λι, με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να αποκτήσουν εκ νέου τον έλεγχο και ν' απομακρυνθούν με +7 (59-52). Και με τον Σταρκς να σημειώνει 5 σερί πόντους απαντώντας στον Παπαγιάννη, η λήξη του 3ου δεκαλέπτου βρήκε τον Παναθηναϊκό να προηγείται με βραχεία κεφαλή, 61-57.

Όλα θα κρίνονταν στην 4η περίοδο, με τις δύο ομάδες να δίνουν «μάχη»... σώμα με σώμα. Ο Όζμπορν έκανε εξαιρετικό παιχνίδι έχοντας 11 πόντους και 8 ριμπάουντ έως εκείνη τη στιγμή, ο Σταρκς έφτασε τους 20 πόντους και ο Κολοσσός ισοφάρισε σε 64-64 με τρίποντο του Μπαρσέλο. Ο Ράντονιτς έριξε στο παρκέ τους Λι, Ουίλιαμς και Γκριγκόνις στη θέση των Καλαϊτζάκη, Μποχωρίδη και Πονίτκα. Άντριους και Ουίλιαμς έδωσαν αέρα τριών πόντων στους «πράσινους», 67-64, με εναπομείναντα χρόνο 3 λεπτά. O Κατσίβελης ήταν άστοχος σε βολές, ο Γκριγκόνις αμέσως μετά είχε 1/2 και μετά το άστοχο τρίποντο του Μπαρσέλο, το άστοχο fade away του Γιαννόπουλου και το άστοχο τρίποντο του Στεφάνοβιτς, ο Γκριγκόνις με λέι απ μεγάλωσε ακόμη περισσότερο τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, 70-64, στα 58΄΄ πριν τη λήξη. Ο Κολοσσός δεν είχε παραδώσει τα όπλα... ο Όζμπορν κάρφωσε για το 70-66 και απέμεναν 38 δευτερόλεπτα. Στα 24,5'' το εύστοχο σουτ του Γιαννόπουλου δεν καταμετρήθηκε από τους διαιτητές, οι οποίοι υπέδειξαν φάουλ εκτός φάσης του Άντριους στον Όζμπορν, με τον τελευταίο να ευστοχεί σε μία βολή (70-67). Mε μία εξαιρετική μακρινή ασίστ του Πονίτκα και κάρφωμα του Ουίλιαμς, ο Παναθηναϊκός προσπέρασε με 72-67 στα 18΄΄ και πλέον όλα είχαν κριθεί. Ο Παπαθεοδώρου πήρε τάιμ άουτ, ο Κατσίβελης ήταν άστοχος σε λέι απ και ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του Σούπερ Καπ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς-Τσαρούχα-Ζαχαρής

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Καλαϊτζάκης, Λι 8 (2), Παπαγιάννης 6, Ουίλιαμς 14 (1), Γκριγκόνις 13 (2), Μποχωρίδης 2, Άντριους 8, Καλαϊτζάκης, Πονίτκα 7 (1), Γκουντάιτις 14

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Μορέιρα 9, Χρυσικόπουλος 3 (1), Μπαρσέλο 6 (2), Κατσίβελης 4, Γιαννόπουλος 5 (1), Σταρκς 20 (1), Όζμπορν 14 (1), Μπίλλης, Χατζηδάκης, Στεφάνοβιτς 6 (2)

