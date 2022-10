Κοινωνία

Κηφισιά - Τροχαίο: Αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” πάνω από τις ράγες του ΗΣΑΠ (εικόνες)

Παρολίγο τραγωδία στον Ηλεκτρικό. ΙΧ έπεσε πάνω στα κάγκελα και κρεμόταν στον αέρα. Εκκενώθηκε συρμός.

Πανικός προκλήθηκε το απόγευμα στον Ηλεκτρικό, κοντά στον σταθμό στην Κηφισιά, όταν ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα που χωρίζουν το δρόμο, από τις σιδηροδρομικές ράγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22 χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να κρεμαστεί το όχημα κυριολεκτικά πάνω από το τραίνο..

Το τρένο του Ηλεκτρικού που εκτελούσε το δρομολόγιο προς τον Πειραιά, εκκενώθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να βοηθήσουν τους πολίτες, που με λεωφορεία της τοπικής συγκοινωνίας μεταφέρθηκαν στον σταθμό Ειρήνης.

Ο 22χρονος οδηγός του οχήματος παρά το αρχικό σοκ που υπέστη, είναι καλά στην υγεία του.





