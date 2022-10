Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη - Συμμορία: Οι ληστείες, ο αρχηγός “Τζούλιο” και η στρατολόγηση μελών (βίντεο)

Επτά από τα μέλη τη συμμορίας προφυλακίστηκαν. Ανάμεσά τους και ο σύντροφος της δόκιμης αστυνομικού.



Στη φυλακή οδηγούνται επτά από τα μέλη της συμμορίας που είχε ως ορμητήριο την Πολυτεχνειούπολη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για δεκάδες ληστείες που διέπραξαν σε καταστήματα σε Ζωγράφου και Καισαριανή.

Δύο από τα μέλη της συμμορίας που είχε ορμητήριο την Πολυτεχνειούπολη εισέβαλαν τα ξημερώματα της 14ης Φεβρουαρίου σε μίνι μάρκετ στου Ζωγράφου. Απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι και στη συνέχεια ο ένας από τους δράστες κρατούσε τσίλιες στην είσοδο μέχρι ο συνεργός του να πάρει 2000 ευρώ και να εξαφανιστούν τρέχοντας.

Στις 9 Σεπτεμβρίου εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο στην Καισαριανή, πήραν 3000 ευρώ και χτύπησαν με τη λαβή του όπλου στο κεφάλι τον ιδιοκτήτη.

Λίγες ημέρες νωρίτερα λήστεψαν ίντερνετ καφέ στου Ζωγράφου.

Επτά από τα μέλη τη συμμορίας προφυλακίστηκαν. Ανάμεσά τους και ο σύντροφος της δόκιμης αστυνομικού. Για τον αδελφό του φερόμενου ως εγκεφάλου αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς ωστόσο κρατείται καθώς εκκρεμεί σε βάρους του ένταλμα για άλλη υπόθεση και θα απολογηθεί την Τετάρτη.

«Σε κάθε περίπτωση δεν αρνείται το γεγονός ότι επισκέπταιτο το συγκεκριμένο σημείο για να δει τον αδελφό του αλλά αυτό δεν μπορεί αποτελέσει σε καμία περίπτωση απόδειξη για ποινικώς αξιόλογη συμπεριφορά», δήλωσε ο Δημήτρης Γκαβελας, δικηγόρος των συλληφθέντων.

Ο αρχηγός «Τζούλιο» στρατολογούσε τα υπόλοιπα μέλη

Ο 30χρονος Τζούλιο είχε, σύμφωνα με την αστυνομία, στρατολογήσει εννέα άτομα με σκοπό να τον υποθάλπουν. Ανάμεσα στα άτομα αυτά ήταν η δόκιμη αστυνομικός, ο σύντροφός της.

Στις 28 Ιανουαρίου οι αστυνομικοί είχαν την πληροφορία ότι ο 30χρονος έφυγε από την Πολυτεχνειούπολη και πήγε στο σπίτι της οικογένειάς του στου Ζωγράφου. Οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στο Τμήμα Ζωγράφου για τη σύλληψη του. Στο τμήμα ήταν και η 25χρονη δόκιμη η οποία επικοινώνησε με τον σύντροφό της για να τον ενημερώσει με αποτέλεσμα η επιχείρηση να αποτύχει.

«Είναι κάτοικος, μόνιμος κάτοικος στου Ζωγράφου, έχει κατάστημα στου Ζωγράφου και δυστυχώς με το διαβιβαστικό φέρεται ότι είναι μόνιμος κάτοικος της φοιτητικής εστίας για δημιουργία εντυπώσεων», δήλωσε ο δικηγόρος Γιώργος Δουβάρας.

Στις 12 Ιουλίου αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν τον 30χρονο στο σπίτι όπου έμενε η οικογένειά του στου Ζωγράφου. Όταν τους αντιλήφθηκε τράβηξε όπλο και τους απείλησε. Διέφυγε με μία μοτοσικλέτα που οδηγούσε συνεργός και μπήκαν στην Πολυτεχνειούπολη.

