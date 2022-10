Πάρμα: Η Σάκκαρη ηττήθηκε από την Σερίφ στον τελικό

Αθλητικά

Άλλος ένας χαμένος τελικός για την Μαρία Σάκκαρη, η οποία αυτή την φορά έπεσε «θύμα» έκπληξης από την Μαγιάρ Σερίφ.

Άλλος ένας χαμένος τελικός για την Μαρία Σάκκαρη, η οποία αυτή την φορά έπεσε «θύμα» έκπληξης από την Μαγιάρ Σερίφ (Νο 74 στον κόσμο). Η Αιγύπτια πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο στην καριέρα της στο 250άρι τουρνουά της Πάρμα, παρότι λόγω της αλλαγής του προγράμματος που έγινε το Σάββατο, έπαιξε πριν από 2.5 ώρες (νίκησε την Μπογκντάν) και παρ΄ όλα αυτά απέναντι στην πιο ξεκούραστη Σάκκαρη (το δικό της ματς είχε τελειώσει το μεσημέρι της ίδιας ημέρας) κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 σετ (7-5, 6-3).

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο7 στην WTA) είχε τη μεγάλη ευκαιρία να πάρει τον 2ο τίτλο στην καριέρα της και πρώτο μετά από 3 χρόνια (Μαρόκο το 2019), ωστόσο, έχασε ένα... δικό της πρώτο σετ (προηγήθηκε με 5-4) και στο δεύτερο με πεσμένη ψυχολογία «παραδόθηκε» στην αντίπαλό της, που δεν έδειξε κανένα σημάδι κόπωσης.

Ως εκ τούτου ούτε ο τρίτος τελικός μέσα στο 2022 δεν είχε ευτυχή κατάληξη για την 27χρονη Σάκκαρη, η οποία μετά τα σαφώς πιο δύσκολα τουρνουά σε Indian Wells και Αγία Πετρούπολη απέτυχε να προσθέσει το δεύτερο τρόπαιο στην καριέρα της και ταυτόχρονα έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να να ανέβει στην 8η προνομιούχα θέση της WTA Race και ν΄ αυξήσει τις ελπίδες της για πρόκριση στους τελικούς της WTA του Τέξας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Το πρώτο σετ μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως «σετ των μπρέικ», καθώς έγιναν 7 συνολικά, με την Σερίφ να κάνει 4 και την Σάκκαρη 3. Τελικά η Αιγύπτια ήταν η νικήτρια με 7-5, κάνοντας το καθοριστικό μπρέικ στο 12ο game κι ενώ τις προηγούμενες 6 φορές είδε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να «σπάει» το σερβίς της, αλλά ν΄ «απαντά» στο αμέσως επόμενο και να ισοφαρίζει.

Στο δεύτερο η Σάκκαρη μπήκε ξανά δυνατά, προηγήθηκε 2-0, αλλά η Σερίφ «απάντησε» γρήγορα με τρία κερδισμένα game, και παίρνοντας το μπρέικ που δέχτηκε στο ξεκίνημα προηγήθηκε με 3-2!

Το Νο74 της παγκόσμιας κατάταξης διατήρησε το σερβίς της (4-3) και στο όγδοο game έκανε νέο μπρέικ για να προηγηθεί με 5-3 και να φτάσει μία ανάσα από τη νίκη. Την οποία και πήρε με το τελικό 6-3.

