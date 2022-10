Κόσμος

Ιράν: Διαδηλώσεις σε πανεπιστήμια – Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε όλο τον κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άγρια καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 83 ανθρώπων.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε πολλά πανεπιστήμια του Ιράν για την φονική καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας που προκάλεσε ο θάνατος της Μάχσα Αμίνι, η οποία είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών πριν από 16 ημέρες.

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης οργανώθηκαν επίσης σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η άγρια καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 83 ανθρώπων από τις 16 Σεπτεμβρίου και τον θάνατο κατά την κράτηση της Μάχσα Αμίνι, τρεις ημέρες μετά την σύλληψή της για παραβίαση των ενδυματολογικών κανόνων που ισχύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία για τις γυναίκες.

Το ιρανικό καθεστώς διαψεύδει κάθε εμπλοκή των δυνάμεων της τάξης στον θάνατο της 22χρονης γυναίκας και έχει συλλάβει εκατοντάδες διαδηλωτές που χαρακτηρίζει «ταραξίες».

«Φοιτητές διαδήλωσαν σήμερα στα πανεπιστήμια για να καταγγείλουν την συμπεριφορά της αστυνομίας απέναντι στους διαδηλωτές», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Αν και δεν δίνει πληροφορίες για τους τόπους και τις διαστάσεις των σημερινών κινητοποιήσεων, το πρακτορείο ανέφερε ότι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Enghelab (Επανάσταση στα περσικά) κοντά στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας, όπου συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν λάβει σήμερα θέσεις σε πολλά σημεία της Τεχεράνης.

«Πνιγμένη στο αίμα»

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν βίντεο με σκηνές από τις συγκεντρώσεις σε πανεπιστήμια, κυρίως στην Τεχεράνη, αλλά και στην ιερή πόλη Μασχάντ, την δεύτερη σε μέγεθος πόλη του Ιράν.

Στα βίντεο εμφανίζονται δεκάδες διαδηλωτές τραγουδώντας και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του κινήματος διαμαρτυρίας.

«Η πόλη έχει πνιγεί στο αίμα, αλλά οι καθηγητές μας σιωπούν!», φώναζαν οι διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στο Πανεπιστήμιο του Καράζ, στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε από την μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα το Οσλο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, περί τους 60 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η Iran Human Rights ανακοίνωσε τουλάχιστον 83 νεκρούς.

Περισσότεροι από 1.200 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Ακτιβιστές, δικηγόροι και δημοσιογράφοι έχουν επίσης συλληφθεί, σύμφωνα με τις μκο.

«Το αίμα των καταπιεσμένων είναι πιο δυνατό από την βία των τυράννων».

Στο εξωτερικό, διαδηλώσεις αλληλεγγύης στις οποίες συμμετείχε και η ιρανική διασπορά οργανώθηκαν σε περισσότερες από 150 πόλεις, ανάμεσά τους η Ρώμη, το Βερολίνο, η Λισαβώνα και το Τόκιο.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ιράν Μιρ Χοσεΐν Μοσαβί, που σήμερα έχει περάσει στην αντιπολίτευση, κάλεσε τις ιρανικές δυνάμεις της τάξης να σταματήσουν την βίαιη καταστολή, σε μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό στο Instagram της ιστοσελίδας Kaleme που πρόσκειται σε αυτόν.

«Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλες τις δυνάμεις της τάξης τον όρκο που έχουν δώσει να προστατεύουν την γη μας, το Ιράν και τις ανθρώπινες ζωές, τα αγαθά και τα δικαιώματα του λαού», λέει ο Μιρ Χοσεΐν Μοσαβί, που βρίσκεται σε κατ΄οίκον περιορισμό από το 2011. «Το αίμα των καταπιεσμένων είναι πιο δυνατό από την βία των τυράννων».

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Καντίροφ σε Πούτιν: “Χρησιμοποίησε πυρηνικά όπλα”

Σταμάτης Κόκοτας, ο bon viver του ελληνικού τραγουδιού

Ανατροπή: Πήρε την επιμέλεια των παιδιών του πατέρας που δικαζόταν για αρπαγή