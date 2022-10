Τεχνολογία - Επιστήμη

Optimus - Tesla: ανθρωποειδές ρομπότ παρουσίασε ο Έλον Μασκ (εικόνες)

Ο επικεφαλής της Tesla Έλον Μασκ παρουσίασε το πολυαναμενόμενο ανθρωποειδές ρομπότ Optimus σε εκδήλωση στη διάρκεια της Μέρας Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας στις εγκαταστάσεις της στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας. Το πρωτότυπο ρομπότ, κατασκευασμένο από την Tesla, περπάτησε επί σκηνής και χαιρέτισε το πλήθος, σε μια κίνηση που συμβολίζει τις φιλοδοξίες της εταιρείας κατασκευής αυτόνομων ηλεκτρικών οχημάτων - η οποία αντιμετωπίζει πια ολοένα πιο έντονο ανταγωνισμό - να επεκταθεί σε καινοτομικούς τομείς πέρα από τα οχήματα.

Ο δισεκατομμυριούχος Μασκ, δημιουργός επίσης της αεροδιαστημικής εταιρείας SpaceX, έχει δηλώσει ότι η αγορά ρομπότ θα έχει μελλοντικά μεγαλύτερη αξία από εκείνη των αυτοκινήτων, με ή χωρίς οδηγό. Όπως είπε στην εκδήλωση, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, "ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα χρήσιμο ανθρωποειδές ρομπότ όσο γίνεται πιο γρήγορα. Υπάρχει πάντως πολλή ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει για να τελειοποιηθεί το Optimus και να το αποδείξει".

Ο Μασκ επεσήμανε ότι προς το παρόν τα ανθρωποειδή ρομπότ "στερούνται εγκεφάλου" και δεν έχουν τη νοημοσύνη για να πλοηγηθούν μόνα τους στον κόσμο, ενώ παράλληλα είναι πολύ ακριβά και παράγονται σε μικρούς αριθμούς.

Αντίθετα, υποστήριξε, το Optimus "θα είναι ένα άκρως επιδέξιο ρομπότ", που θα παράγεται από την Tesla σε μεγάλες ποσότητες, τελικά σε εκατομμύρια μονάδες. Αναμένεται να κοστίζει λιγότερο από ένα αυτοκίνητο, κάτω από 20.000 δολάρια (ή περίπου 20.000 ευρώ), έναντι περίπου 100.000 δολαρίων που είναι σήμερα η τιμή ενός ανθρωποειδούς ρομπότ.

Η παραγωγή του Optimus (όνομα που παραπέμπει στο ομώνυμο ισχυρό ρομπότ των ταινιών Transformers), που αναμένεται να ζυγίζει περίπου 73 κιλά, πιθανώς θα ξεκινήσει εντός του 2023.

Σε πρώτη φάση το ρομπότ αναμένεται να εκτελεί βαρετές ή επικίνδυνες εργασίες, μεταξύ άλλων στα εργοστάσια της ίδιας της Tesla.

Αργότερα, σύμφωνα με τον Μασκ, το ρομπότ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σπίτια, από το να ετοιμάζει το δείπνο και να κουρεύει το γρασίδι μέχρι να φροντίζει τους ηλικιωμένους - χωρίς να αποκλείεται και ο ρόλος του ως στενός φίλος ή σεξουαλικός σύντροφος.

