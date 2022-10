Αθλητικά

Ολυμπιακός - Προμηθέας: Στον τελικό του Super Cup με άνεση οι “ερυθρόλευκοι”

Ο Ολυμπιακός "σκόρπισε" τον Προμηθέα και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup όπου και θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Στο... ρελαντί προκρίθηκε στον τελικό του 3ου Super Cup ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 93-65 του Προμηθέα Πατρών, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό στη Ρόδο. Η ομάδα του Πειραιά... πάτησε γκάζι στο β΄ μέρος, είχε πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοφ με 19 πόντους και θα διεκδικήσει αύριο (2/10, 21:00) τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, απέναντι στον περυσινό νικητή, Παναθηναϊκό.

Με 24/40 δίποντα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν άφησε περιθώρια για αμφισβήτηση στους Αχαιούς. Οι δύο ομάδες ευστόχησαν σε 11 τρίποντα έκαστη, αλλά η ανωτερότητα του Ολυμπιακού ήταν πασιφανής στο παρκέ. Εξαιρετικός ο Άλεκ Πίτερς, με 17 πόντους και 3/4 τρίποντα, 12 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο Μπόλομποϊ, ενώ από 11 πόντους πρόσθεσαν οι Λούντζης (3/4 τρίποντα) και Ουόκαπ.

Ο Προμηθέας που είχε κατακτήσει τον τίτλο του Super Cup το 2020 θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό Ρόδου στον «μικρό» τελικό την Κυριακή (2/10, 17:00). Οι Σίμπσον (16π.), Κουλμπόκα (14π.) και Κάουαν (11π.) ήταν διψήφιοι για την ομάδα του Μάκη Γιατρά.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 47-34, 69-48, 93-65

Κλειστό παιχνίδι έγινε στην 1η περίοδο, με τον Βεζένκοφ να είναι ο παίκτης από πλευράς Ολυμπιακού που έβαλε την... υπογραφή του στο +6, 21-15 των Πειραιωτών. Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» πέτυχε διαδοχικούς πόντους, μετά το 9-5, σημειώνοντας τους 9 πόντους της ομάδας του έκτοτε. Στον αντίποδα τα τρίποντα από Κουλμπόκα και Σίμπσον διατηρούσαν σε απόσταση αναπνοής τους Αχαιούς, για να ολοκληρωθεί με σκορ 23-19 το πρώτο δεκάλεπτο, μετά από τρίποντο του Κάουαν.

Ο Ολυμπιακός δεν έχασε την πρωτοπορία στη 2η περίοδο, είδε όμως τον αντίπαλό του να μειώνει σε 32-26 με τρίποντο του Κάουαν και λύσεις από Κόντιτ και Γιανγκ. Παίζοντας με ΜακΚίσικ και Σλούκα στην περιφέρεια και τους Πίτερς, Μπόλομποϊ στη ρακέτα, οι Πειραιώτες έπαιξαν ωραίο μπάσκετ ξεφεύγοντας με 47-32. Το μακρινό σουτ του Σίμπσον επέτρεψε στον Προμηθέα να μειώσει σε 47-34, το οποίο ήταν και το σκορ στο ημίχρονο.

Βεζένκοφ και Ουόκαπ ήταν ασταμάτητοι στο 3ο δεκάλεπτο, για να ξεφύγει με +16 ο Ολυμπιακός (56-40). Ο Πίτερς ήταν εύστοχος σε προσπάθεια για τρεις, για το 59-40. Οι Αχαιοί είχαν απάντηση, με τον Σίμπσον έξω από τα 6.75 (59-43). Οι δύο ομάδες συνέχισαν ν' ανεβάζουν το σκορ από τη γραμμή του τριπόντου, με Ουόκαπ ο Ολυμπιακός και με Σίμπσον ο Προμηθέας και ο Τσαϊρέλης μείωσε σε 69-48, στο τέλος της 3ης περιόδου.

Θέαμα προσέφερε στην 4η περίοδο η ομάδα του Πειραιά, με εντυπωσιακά καρφώματα από Πίτερς και Μπόλομποϊ, ο Λούντζης με τρίποντο εκτόξευσε τη διαφορά στο +28 (79-51). Ο Προμηθέας συνέχισε να προσπαθεί με τρίποντα να ρίξει την τιμή της διαφοράς, δια χειρός Κάουαν και Γκίκα, αλλά ο Ολυμπιακός είχε... γράψει το όνομά του στις φιναλίστ του φετινού Super Cup, αρκετή ώρα πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 11 (1), Κέιναν 3 (1), Φαλ 2, Βεζένκοφ 19 (2), Παπανικολάου 8 (1), Λούντζης 11 (3), Λαρεντζάκης, Πάπας, Σλούκας 7, Μπόλομποϊ 12, Πίτερς 17 (3), ΜακΚίσικ 3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Μάκης Γιατράς): Γιανγκ 3, Γκίκας 5 (1), Κακλαμανάκης 4, Σίμπσον 16 (4), Κουλμπόκα 14 (3), Κάουαν 11 (3), Κόντιτ 4, Πλώτας, Τσαϊρέλης 4, Μουράτος 2, Χέλεμς , Τανούλης

