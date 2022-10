Αθλητικά

Τελ Αβίβ: Ο Τζόκοβιτς στον τελικό του τουρνουά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ευκαιρία να διεκδικήσει τον 89ο ATP τίτλο της καριέρας του θα έχει την Κυριακή ο Σέρβος τενίστας στο Ισραήλ.



Την ευκαιρία να διεκδικήσει τον 89ο ATP τίτλο της καριέρας του θα έχει την Κυριακή (2/10) ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Ισραήλ. Ο Σέρβος τενίστας (νο7 στον κόσμο) νίκησε 2-0 σετ τον Ρόμαν Σαφιούλιν (6-1, 7-6) και προκρίθηκε στον τελικό του 250αριού τουρνουά που διεξάγεται στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, Τελ Αβίβ.

Ο 35χρονος πρωταθλητής «ζορίστηκε» μόνο στο δεύτερο σετ, καθώς έκανε «περίπατο» στο πρώτο (6-1). Έχασε συνολικά 7 games και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον 127ο τελικό ATP της τεράστιας καριέρας του, που θα είναι ένας εκ των Μάριν Τσίλιτς και Κονστάντ Λεστιέν.

Μια ώρα και 36 λεπτά χρειάστηκε ο «Νολε» για να επιβληθεί του νο 104 τενίστα του κόσμου και να πανηγυρίσει την 10η σερί νίκη του στο Tour. Για τελευταία φορά ηττήθηκε στις 31 Μαΐου από τον Ράφαελ Ναδάλ, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Roland Garros.

Παρά τη σημερινή του ήττα ο Σαφιούλιν πραγματοποίησε μία εξαιρετική πορεία στο Τελ Αβίβ, χάρις στην οποία από την ερχόμενη Δευτέρα (3/10) θα βρεθεί για πρώτη φορ΄στην καριέρα του στο νο92 της ATP.

Here for the fight ??



A brilliant rally between Safiullin and Djokovic at @telavivopen! pic.twitter.com/2v6rXjZmiL — Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός - Προμηθέας: Στον τελικό του Super Cup με άνεση οι “ερυθρόλευκοι”

Σταμάτης Κόκοτας, ο bon viver του ελληνικού τραγουδιού

Πολυτεχνειούπολη - Συμμορία: Οι ληστείες, ο αρχηγός “Τζούλιο” και η στρατολόγηση μελών (βίντεο)