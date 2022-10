Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι σε Ρώσους: “Θα σκοτώνεστε ένας - ένας όσο είναι στην εξουσία ο Πούτιν”

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποιεί τους Ρώσους και ειδικότερα τους κυβερνητικούς αξιωματούχους.



«Θα σκοτώνεστε ένας ένας» όσο θα βρίσκεται στην εξουσία ο Βλαντίμιρ Πούτιν που διέταξε την εισβολή κατά της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθυνόμενος στους Ρώσους και ειδικότερα στους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

«Οσο εσείς όλοι δεν λύνετε το πρόβλημα εκείνου που ξεκίνησε τα πάντα, που εξαπέλυσε αυτόν τον παράλογο πόλεμο κατά της Ουκρανίας, θα σκοτώνεστε ένας ένας, θα γίνεστε αποδιοπομπαίοι τράγοι, διότι δεν παραδέχεστε ότι αυτός ο πόλεμος αποτελεί ιστορικό σφάλμα για την Ρωσία», δήλωσε κατά το καθημερινό του μήνυμα ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε επίσης ότι ο ουκρανικός στρατός, που ελέγχει πλέον την στρατηγικής σημασίας πόλη Λιμάν, θα ανακαταλάβει «την επόμενη εβδομάδα» και άλλες πόλεις της περιοχής του Ντονέτσκ, την οποία η Μόσχα προσάρτησε χθες.

«Κατά την διάρκεια της εβδομάδας, νέες ουκρανικές σημαίες κυμάτισαν στο Ντονμπάς», όπου βρίσκεται και την επαρχία του Ντονέτσκ, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος. «Θα υπάρξουν κι' άλλες την επόμενη εβδομάδα».

