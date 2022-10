Κόσμος

Ινδονησία: Δεκάδες νεκροί σε αγώνα ποδοσφαίρου - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων (εικόνες)

Πως συνέβη η τραγωδία, με τις πολλές δεκάδες νεκρούς - μεταξύ των οποίων, παιδιά - μετά από παρέμβαση αστυνομικών δυνάμεων μέσα στο γήπεδο.

Τραγωδία άνευ προηγουμένου σημειώθηκε στην Ινδονησία, μετά τον αγώνα ανάμεσα στην Αρέμα και στην Περσεμπάγια.

Από τα θλιβερά επεισόδια που έλαβαν χώρα ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων, περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάποια εκ των οποίων όπως η βρετανική Daily Star να κάνει λόγο για τουλάχιστον 100 νεκρούς.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και παιδιά, εκτός των φιλάθλων και των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Με το σφύριγμα της λήξης κι ενώ η Αρέμα είχε ηττηθεί με 2-3, οπαδοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του "Kanjuruhan Stadium" και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές αρχές. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για να εμποδίσουν τους φιλάθλους, εκατοντάδες εκ των οποίων έχασαν τις αισθήσεις τους και λιποθύμησαν.

Τα όσα ακολούθησαν ήταν ανατριχιαστικά, οι συγκρούσεις ήταν βίαιες, ενώ δύο οχήματα της αστυνομίας κάηκαν ολοσχερώς.

Οι μάχες σώμα με σώμα συνεχίστηκαν κι εκτός γηπέδου, με αρκετούς ανθρώπους να χάνουν τη ζώή τους.

Εκτός των νεκρών, τα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για περισσότερους από 100 τραυματίες, μερικοί εκ των οποίων σοβαρά.

Αμέσως μετά τα θλιβερά έκτροπα η ποδοσφαρική λίγκα ανακοίνωσε την αναστολή του πρωταθλήματος Ινδονησίας για μία εβδομάδα, με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Ακχμάντ Χαντιάν Λουκίτα, να ανακοινώνει πως θα διεξαχθεί έρευνα για να βρεθούν οι υπαίτιοι των απίστευτων επεισοδίων.

