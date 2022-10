Κόσμος

Μεξικό: συντριβή ελικοπτέρου με νεκρούς και τραυματίες (βίντεο ντοκουμέντο)

Πως συνέβη η τραγωδία με την πτώση του ελικοπτέρου, που παρέσυρε στον θάνατο τους περισσότερους από τους επιβαίνοντες σε αυτό.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού ανακοίνωσε το Σάββατο ό,τι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν συνετρίβη ελικόπτερο στην πολιτεία Ταμπάσκο, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ οι δύο τραυματίες δέχονται ιατρική φροντίδα, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Το μοιραίο ελικόπτερο εκτελούσε αναγνωριστική πτήση, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού.

Τον περασμένο Ιούλιο, 14 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο όταν συνετρίβη ελικόπτερο Black Hawk των μεξικανικών ενόπλων δυνάμεων στη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψη του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο.

