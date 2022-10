Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Θεοδωρικάκος: Τα σύνορα είναι απροσπέλαστα, είμαστε έτοιμοι για όλα

Τι λέει για την θωράκιση των ελληνοτουρκικών συνόρων, τις κινήσεις του Ερντογάν, τα γεγονότα του 2020 στον Έβρο και τον φράχτη, αλλά και για τις φοιτητικές εστίες.

«Το βλέπω κάθε φορά που πάω στον Έβρο, εκεί βλέπω τους ακρίτες μας απολύτως ενωμένους και αποφασισμένους», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά σύνορα, προσθέτοντας πως δεν θα πετύχει τίποτα όποιος προσπαθήσει να αμφισβητήσει την εθνική κυριαρχία, καθώς τα σύνορα είναι απροσπέλαστα.

Για τον φράχτη στον Έβρο, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ τόνισε ότι θα φτιαχτούν άλλα 140 χιλιόμετρα και όταν το έργο ολοκληρωθεί, κανείς δεν θα μπορεί να περάσει παρανόμως στην Ελλάδα.

«Ούτε που θα δοκιμάζει κάποιος να πλησιάσει, είναι απροσπέλαστος ο Έβρος» τόνισε και πρόσθεσε πως όσοι το δοκίμασαν τον Μάρτιο του 2020 «έσπασαν τα μούτρα τους».

Αναφερόμενος στην Ευρώπη είπε ότι οφείλει να στηρίζει την πατρίδα μας στην προσπάθεια που κάνει για την φύλαξη των συνόρων, που είναι και ευρωπαϊκά.

Μιλώντας για την ετοιμότητα της χώρας είπε ότι «είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Δεν μπορεί να μας αιφνιδιάσει ο Ερντογάν, ό,τι κι αν συμβεί μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, ο 'Έλληνας δεν πρέπει να φοβάται».

Συμπλήρωσε πως ο Ερντογάν έχει τρομοκρατηθεί από την αναβάθμιση της Ελλάδας.

«Με ετοιμότητα και αποφασιστικότητα αντιμετωπίζουμε κάθε απειλή» σημείωσε και συμπλήρωσε «είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», ενώ τόνισε ότι ο πρωθυπουργός έχει θέσει το σύνολο των δυνάμεων της χώρας σε επιφυλακή.

Ερωτηθείς εάν φοβάται κάποια προβοκάτσια απάντησε: «είμαστε έτοιμοι για τα πάντα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι η κυβέρνηση βάζει τέλος σε κάθε ανομία που υπάρχει σε φοιτητικούς χώρους. Επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα να το αντιμετωπίσει και ότι αν και γνώριζε ότι υπάρχει συμμορία στην Πολυτεχνειούπολη από το 2018, δεν έκανε τίποτα.

Ανήγγειλε ότι θα αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας πέριξ των πανεπιστημιακών χώρων από την πανεπιστημιακή αστυνομία συνοδεία και άλλων δυνάμεων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ακόμη ότι από την επόμενη εβδομάδα, 700 νέοι αστυνομικοί θα βγουν στις γειτονιές.

