Κρήτη: Σεισμός στα ανοιχτά του Λασιθίου

Ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής στα ανοιχτά της Κρήτης, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Η δόνηση είχε επίκεντρο 84 χιλιόμετρα νότια του Γουδαρά Λασιθίου.

Το εστιακό της βάθος υπολογίζεται πως ήταν στα 8 χιλιόμετρα.

