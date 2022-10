Κόσμος

ΗΠΑ - Κυκλώνας Ίαν: βιβλική καταστροφή με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Ομογενής δημοσιογράφος κατέγραψε εικόνες που προκαλούν σοκ. Πως περιέγραψε στην εκπομπή “Στούντιο με θέα” του ΑΝΤ1 τις δραματικές στιγμές που βίωσαν εκατομμύρια άνθρωποι.

Δεκάδες θύματα και ανυπολόγιστες καταστροφές αφήνει πίσω του ο κυκλώνας Ίαν, που σάρωσε τις νοτιοανατολικές αμερικανικές πολιτείες. Το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για 50 επιβεβαιωμένους θανάτους, οι περισσότεροι εκ των οποίων αφορούν την κομητεία Λι στη Φλόριντα.

Ακόμη πιο εφιαλτικοί είναι οι απολογισμοί αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, με το NBC να μιλά για 77 νεκρούς και το CNN για περισσότερους από 70 νεκρούς.

Επίσημος απολογισμός δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τις ομοσπονδιακές αρχές.

Περισσότερες από 1.100 διασώσεις καταγράφηκαν στη Φλόριντα αφότου ο Ίαν έπληξε την πολιτεία ως κυκλώνας Κατηγορίας 4 το απόγευμα της Τετάρτης, δήλωσε ο κυβερνήτης Ρον Ντεσάντις χθες Σάββατο.

Μολονότι στη συνέχεια εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα, ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε Νότια Καρολίνα, Βόρεια Καρολίνα και Βιρτζίνια.

Σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Φλόριντα είχαν μείνει χθες Σάββατο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στις άλλες τρεις προαναφερθείσες πολιτείες, ο αριθμός αυτός υπολογίζεται συνολικά σε περίπου 300.000.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε εκφράσει φόβους την Παρασκευή ότι ο κυκλώνας Ίαν «πιθανόν θα καταγραφεί ως ένας από τους χειρότερους στην ιστορία της χώρας». «Μόλις που αρχίζουμε να διαπιστώνουμε την έκταση της καταστροφής», είπε και συμπλήρωσε ότι «θα χρειαστούν μήνες, ίσως και χρόνια» για την ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν.

Στην εκπομπή “Στούντιο με θέα” και στην Φαίη Μαυραγάνη μίλησε ο ομογενής δημοσιογράφος Άγγελος Αγγελάτος, ο οποίος κατέγραψε συγκλονιστικές εικόνες από τις περιοχές που έπληξε η κακοκαιρία, ενώ αίσθηση προκαλεί η περιγραφή του για το πώς βίωσε ο ίδιος με την γυναίκα του, οι ομογενείς μας και εκατομμύρια άλλοι πολίτες το πέρασμα του κυκλώνα Ίαν:

