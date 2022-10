Κοινωνία

Μαριάννα Λαζάρου: H μητέρα 6 παιδιών που “πέρασε” στην Ιατρική Σχολή (βίντεο)

Λίγες ώρες πριν περάσει για πρώτη φορά το κατώφλι του Πανεπιστημίου, η πολύτεκνη μητέρα που μας εμπνέει με το παράδειγμα της, μίλησε στον ΑΝΤ1, για τις Πανελλήνιες, την οικογένεια και την δουλειά της, αλλά και για τα όνειρα της.

Η Μαριάννα Λαζάρου, μητέρα 6 παιδιών από την Καβάλα, που συμμετείχε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και «άγγιξε» τα 19.000 μόρια, μια βαθμολογία που της επέτρεψε να εισαχθεί στην Ιατρική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, μίλησε την Κυριακή στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» του ΑΝΤ1.

Συνομιλώντας με την Φαίη Μαυραγάνη, λίγες ώρες πριν διαβεί για πρώτη φορά την πόρτα του Πανεπιστημίου και της Ιατρικής Σχολής, η κ. Λαζάρου είπε πως τα κατάφερε, καθώς «διάβασα σε κάθε ευκαιρία, ακόμη και στο μισάωρο διάλλειμα μου. Ήμουν προσηλωμένη στον στόχο μου. Αγχώθηκα, όπως και τα παιδιά, γιατί ήθελα να βγάλω και να ξαναβγάλω την ύλη και τα κατάφερα».

«Είναι σαν να κέρδισα μια δεύτερη νιότη, σαν να έγινα ξανά 18 ετών», είπε η πολύτεκνη μητέρα, λέγοντας για τους άμεσους στόχους της, «μακάρι να πάνε όλα καλά και να είμαι μια ενεργή φοιτήτρια. Το μυαλό μου και όλη η προσπάθεια μου είναι να είμαι σωστή στην φοίτηση μου στην Ιατρική Σχολή».

Σε ότι αφορά την καθημερινότητα της από εδώ και πέρα, σημείωσε πως «Ζω στην Καβάλα, δήλωσα στην Αλεξανδρούπολη γιατί την νιώθω πιο κοντά μου. Θα πηγαίνω αυθημερόν Καβάλα - Αλεξανδρούπολη - Καβάλα. Είναι 1 ώρα και 15 λεπτά μέσω της Εγνατίας Οδού. Πρέπει να εργαστώ για να συντηρήσω την οικογένεια μου, εργάζεται και ο σύζυγος στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μακάρι να βρω και την κατανόηση από το νομικό πρόσωπο, όπου δουλεύω, για να μπορέσω να τα συνδυάσω όλα».

«Έχω και την θέληση και την αντίληψη για να σπουδάσω, αλλά δεν παύω να είμαι μία γυναίκα γύρω στα 51 έτη. Στόχος είναι η φοίτηση και η αποφοίτηση. Με την βοήθεια του Θεού, θα ήθελα να έχω μια ειδικότητα γενικής ιατρικής, γιατί στόχος μου είναι η προσφορά και όχι η εργασία ως γιατρός», επεσήμανε η πολύτεκνη φοιτήτρια της Ιατρικής.

Μιλώντας για την στήριξη που είχε από τον σύζυγο και τα παιδιά της, η κ. Λαζάρου είπε πως ο σύζυγος της είναι το «παρεάκι» της, αναφέροντας πως «μαζί πήγαμε στο Εσπερινό για να πάρουμε το πτυχίο βρεφονηπιοκόμων. Τα παιδιά μου λένε πως είναι θαμαστές μου. Ο σύζυγος έδωσε μαζί μου πανελλήνιες για να με στηρίξει ψυχολογικά, μου είπε δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτά που διαβάζεις εσύ. Μάλιστα, καθόταν και την πρώτη ώρα κανονικά στην αίθουσα που δίναμε εξετάσεις, για να με στηρίξει ψυχολογικά».

Εκμυστηρεύθηκα μάλιστα πως είχε βοήθεια στα μαθηματικά από την κόρη της, που σπουδάζει στην Σάμο, λέγοντας χαρακτηριστικά «λύναμε ασκήσεις μέσω viber, με εκείνη να μου δίνει εξηγήσεις. Εγώ μαθηματικά έμαθα αυτά τα δύο χρόνια».

