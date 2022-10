Κοινωνία

Χαλάζι στις Πρέσπες: ζημιές σε καλλιέργειες και αυτοκίνητα (εικόνες)

Κάτοικοι λένε πως το χαλάζι είχε μέγεθος καρυδιού. Με αλυδίδες κινούνταν τα οχήματα σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου. Χαλαζόπτωση και στην Καστοριά.

Σφοδρή καταιγίδα, συνοδευόμενη από έντονη χαλαζόπτωση, έπληξε την νύχτα την περιοχή των Πρεσπών.

Σύμφωνα με κατοίκους, το χαλάζι είχε το μέγεθος καρυδιού και συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους.

Η χαλαζόπτωση είχε μικρή διάρκεια, αλλά ήταν έντονη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για να κινηθούν τα αυτοκίνητα την ώρα της χαλαζόπτωσης, χρειάζονταν ακόμη και αντιολισθητικές αλυσίδες.

Από το χαλάζι προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες. Εκατοντάδες στρέμματα με φασόλια, που βρίσκονταν λίγο πριν από την συγκομιδή, έχουν πληγεί μέχρι και κατά 100%, κυρίως στις κοινότητες Λευκώνα, Καρυών, Οξιάς και Μικρολίμνης.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να απομακρύνει δέντρα που ξεριζώθηκαν, ενώ αρκετές είναι οι ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα.





Χαλαζόπτωση έπληξε και την Καστοριά

Δεκαπέντε λεπτά χαλαζιού σε μέγεθος κερασιού ήταν αρκετά για προκαλέσουν ολική καταστροφή στους οπωρώνες της Καστοριάς που αυτή την περίοδο οι καλλιεργητές βρίσκονται στο στάδιο της συγκομιδής.





