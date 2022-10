Αθλητικά

Ινδονησία: Εκατοντάδες νεκροί σε αγώνα ποδοσφαίρου (εικόνες)

Πως συνέβη η ανείπωτη τραγωδία, μετά από παρέμβαση της Αστυνομίας, μέσα στον γήπεδο, όπου μαίνονταν επεισόδια μεταξύ οπαδών. Παιδιά και αστυνομικοί συγκαταλέγονται στα θύματα.

Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η τραγωδία στην Ινδονησία, καθώς προς επιβεβαίωση των ζοφερών εκτιμήσεων των τοπικών Αρχών, αυξήθηκε σημαντικά, ο αριθμός των θυμάτων του αιματοβαμμένου ποδοσφαιρικού αγώνα, καθώς πολλοί από τους σοβαρά τραυματισμένους φιλάθλους δεν άντεξαν και υπέκυψαν.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, τα θύματα των άγριων επεισοδίων και της αστυνομικής παρέμβασης, μετά τον αγώνα έφτασαν τα 174.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μια από τις χειρότερες αθλητικές τραγωδίες στον κόσμο.

Όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος του αγώνα, όταν πανικόβλητοι οπαδοί έτρεξαν να φύγουν από το γήπεδο για να γλιτώσουν από τα δακρυγόνα που έριξε η αστυνομία, για να σταματήσει βίαια επεισόδια που ξέσπασαν μετά την ήττα της γηπεδούχου ομάδας.

Οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτηρηθούν για την ήττα. Τότε η αστυνομία έριξε δακρυγόνα -υπάρχουν μαρτυρίες και για πραγματικά πυρά- για να διαλύσει το πλήθος και να ελέγξει την κατάσταση, πυροδοτώντας το χάος που οδήγησε σε ποδοπάτημα μεταξύ των οπαδών.

Μεταξύ των νεκρών είναι δύο αστυνομικοί, αλλά σύμφωνα και πληροφορίες και ορισμένα παιδιά.

Ο υπουργός Ασφαλείας της Ινδονησίας δήλωσε ότι οι θεατές ξεπέρασαν τη χωρητικότητα των 38.000 ατόμων του σταδίου κατά περίπου 4.000 άτομα.

Ο πρόεδρος της χώρας διέταξε να σταματήσουν όλοι οι αγώνες στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ινδονησίας μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Οι οπαδοί όρμησαν στον αγωνιστικό χώρο με το σφύριγμα της λήξης. Η αστυνομία αντέδρασε με ρίψη δακρυγόνων που εξαγρίωσε κάποιους θεατές και τρομοκράτησε άλλους, φέρνοντας το χάος στο γήπεδο.

Κάποιοι από τους οπαδούς επιτέθηκαν στην αστυνομία, με αποτέλεσμα να εκτυλιχθούν σκήνες βίας, ενώ άλλοι έτρεξαν προς τις εξόδους για να σωθούν, με αποτέλεσμα να επικρατήσει συνωστισμός και συνθήκες ασφυξίας.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Ανατολικής Ιάβας, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, 34 άνθρωποι πέθαναν στο στάδιο και οι υπόλοιποι πέθαναν είτε καθοδόν προς το νοσοκομείο είτε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν.

Συνολικά, περισσότεροι από 300 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για νοσηλεία μετά τα επεισόδια, τα οποία η αστυνομία χαρακτήρισε «ταραχές».

Η FIFA ανακοίνωσε ότι κανενός είδους αέριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον ελέγχο του πλήθους από την αστυνομία στους αγώνες.

Η Arema FC έχασε με 3-2 από την Persebaya Surabaya, την πρώτη ήττα σε μεταξύ τους αγώνα εδώ και δύο δεκαετίες.

Over 120 people including children killed and other 200 hospitalized yesterday night in match between Arema FC and Persebaya in Malang, Indonesia, a riot involving tear gasses resulted in the death soccer fans really tragic ???? #Indonesia pic.twitter.com/AX8DKjQjUi — @Guyo_jattani (@JGuyojattani) October 2, 2022

Η βία στους ποδοσφαιρικούς αγώνες δεν είναι κάτι νέο στην Ινδονησία, όπου η Arema FC και η Persebaya Surabaya είναι "αιώνιοι αντίπαλοι". Και οι δύο είναι ομάδες από την επαρχία της Ανατολικής Ιάβας. Ο αγώνας διεξήχθη στο στάδιο Kanjuruhan στην περιοχή Malang.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ινδονησίας (PFFI) ανακοίνωσε ότι διακόπτει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου για μια εβδομάδα και ξεκινά έρευνα για το περιστατικό.

Η Arema FC δεν θα φιλοξενεί εντός έδρας αγώνες για το υπόλοιπο της σεζόν.

