Παράξενα

Κρήτη - Γάμος: διαρρήκτες "γλέντησαν" στα σπίτια καλεσμένων στην δεξίωση

Επιδρομή διαρρηκτών σε σπίτια καλεσμένων, την ώρα που γινόταν το γαμήλιο γλέντι, σήμανε "συναγερμό" σε νεόνυμφους, συγγενείς και φίλους.

(εικόνα αρχείου)

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1 Οκτωβρίου, σε γαμήλιο γλέντι, στα Πέζα πεδιάδος, στο Ηράκλειο.

Όλα κυλούσαν ομαλά, στο γλέντι του γάμου και πάνω που είχε ανάψει το κέφι και η νύφη έσερνε το χορό, έπεσε «σύρμα» ότι διαρρήκτες έκαναν επιδρομή στα σπίτια καλεσμένων του γάμου, μεταξύ των οποίων συγγενών της νύφης, γνωρίζοντας προφανώς ότι απουσίαζαν εκείνη την ώρα για το χαρμόσυνο γεγονός και μπορούσαν ανενόχλητοι να σηκώσουν μέσα από τα σπίτια από χρυσαφικά μέχρι και κειμήλια.

Οι διαρρήξεις που έχουν γίνει γνωστές μέχρι τώρα είναι συνολικά σε πέντε σπίτια, δύο στο χωριό Κελιά και τρία στις Αγίες Παρασκιές, ενώ όλοι οι ιδιοκτήτες τους καλεσμένοι στο γάμο.

Στο κέντρο όπου διεξαγόταν το γλέντι του γάμου προκλήθηκε έντονη αναστάτωση με τους καλεσμένους να φεύγουν έντρομοι, προκειμένου να διαπιστώσουν αν η πληροφορία που τους αναστάτωσε ήταν αληθινή ή όχι. Πράγματι επιστρέφοντας διαπίστωσαν με δυσάρεστη έκπληξη ότι είχε γίνει ληστρική επιδρομή στις κατοικίες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σπίτια που «άνοιξαν» ανήκει στην ξαδέρφη της νύφης, μιας και όπως φαίνεται οι ληστές γνώριζαν ότι θα απουσιάζει από το σπίτι της. Όπως δήλωσε στο neakriti.gr, προφανώς γνώριζαν την απουσία της και βρήκαν την ευκαιρία να μπουκάρουν στο σπίτι της κλέβοντας κοσμήματα δικά της, της μητέρας της και αλλά τιμαλφή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο άγνωστοι άνδρες κινούνταν «ύποπτα» στο χωριό των Αγιών Παρασκιών και εθεάθησαν να φεύγουν με ταξί, λίγο πριν γίνει γνωστό το περιστατικό.

Ωστόσο κάνει εντύπωση πως δύο άγνωστοι μπορεί να γνώριζαν ποιοι είναι καλεσμένοι στο συγκεκριμένο γάμο, και έτσι δεν αποκλείεται οι έρευνες να κινηθούν και γύρω από άλλα πρόσωπα που είχαν γνώση λεπτομερειών γύρω από την τέλεση του μυστηρίου.

Ευτυχώς ως τώρα σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά οι διαρρήκτες δεν μπήκαν στο σπίτι των νιόπαντρων, ενώ όπως μαθαίνουμε όσοι έμειναν στο γλέντι ξεφάντωσαν μέχρι το πρωί.

Πηγή: neakriti.gr

