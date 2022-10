Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: “Φίλος” έκλεψε 3 φορές “φίλη” του μέσα σε λίγες ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως η αρπαγή της τσάντας της γυναίκας, οδήγησε στην ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ και μετά στο «άδειασμα» του σπιτιού του θύματος.

Χρήματα, τραπεζικές κάρτες και κοσμήματα έκλεψε 44χρονος από 62χρονη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης, ως γνώριμος της 62χρονης από ετών και εκμεταλλευόμενος της άσχημη ψυχολογική της κατάσταση απέκτησε οικειότητα με αυτήν και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη της κατάφερε να αφαιρέσει από την τσάντα της το πορτοφόλι της που περιείχε το χρηματικό ποσό των 2.475 ευρώ και τρεις τραπεζικές κάρτες.

Με μία από αυτές αποπειράθηκε να κάνει ανάληψη από ΑΤΜ, ενώ στη συνέχεια κάνοντας χρήση έτερης κάρτας αφαίρεσε το ποσό των 120 ευρώ.

Σε μεταγενέστερο χρόνο, ο 44χρονος με την πρόφαση της εύρεσης του χρηματικού ποσού εντός του οχήματός του μετέβη στην οικία της 62χρονης απ’ όπου, χωρίς να γίνει αντιληπτός, αφαίρεσε χρυσαφικά συνολικής αξίας άνω των 15.000 ευρώ και ένα ρολόι αντίκα μεγάλης αξίας. Σ

ε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του δράστη βρέθηκε μέρος των κοσμημάτων καθώς και το ρολόι, τα οποία αποδόθηκαν στην 62χρονη.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Καρδίτσα: Νεκρός 16χρονος οδηγός

Διπλή δολοφονία στην Καβάλα: Ποια ήταν η 31χρονη

Χαλάζι στις Πρέσπες: ζημιές σε καλλιέργειες και αυτοκίνητα (εικόνες)