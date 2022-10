Οικονομία

Παράνομα τυχερά παιχνίδια: Συλλήψεις στις Σέρρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράνομα τυχερά παιχνίδια είχαν στήσει μέσα σε κατάστημα οι συλληφθέντες.

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για παραβίαση της νομοθεσίας περί παιγνίων προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών.

Ειδικότερα, σε αστυνομικό έλεγχο καταστήματος, κατελήφθη ημεδαπή γυναίκα ως προσωρινά υπεύθυνη, να έχει θέσει σε λειτουργία 19 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στις οθόνες των οποίων εμφανίζονταν παράνομα τυχερά παίγνια, όπου συμμετείχαν ένας ημεδαπός άνδρας και μία αλλοδαπή γυναίκα.

Επίσης συνελήφθη ημεδαπός άνδρας, που χειριζόταν κεντρικό υπολογιστή (server) του καταστήματος, για τον έλεγχο των παράνομων τυχερών παιγνίων.

Από το κατάστημα κατασχέθηκαν 20 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και χρηματικό ποσό 2.125 ευρώ, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται και ημεδαπός άνδρας, ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Άδωνις Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος για να μην έχουμε αυξήσεις

Ακυβέρνητο πλοίο στο Στενό του Καφηρέα

Διπλή δολοφονία στην Καβάλα: Σκότωσε πρώτα το παιδί για να την τιμωρήσει