Ποιος είναι ο ιδανικός σύντροφος για σένα; Κάνε το κουίζ και μάθε!

Πολλές φορές είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τον ιδανικό σύντροφο για μας, ο οποίος θα μας κάνει να πιστέψουμε στον έρωτα και στο “για πάντα”.

Για αυτό θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις σκέψεις και τα θέλω μας και να επιλέξουμε τι ακριβώς ζητάμε από το έτερον ήμισυ.

Κάνε το παρακάτω σύντομο κουίζ και μάθε ποιο ζώδιο σου ταιριάζει!

1) Ποια χαρακτηριστικά σε αντιπροσωπεύουν περισσότερο;

Τραβάω τα βλέμματα, είμαι εύστροφη, εγωίστρια, δυναμική και κοινωνική. Είμαι σeξυ, ρομαντική και γλυκιά

2) Τι σε “τραβάει” σε έναν άνδρα;

Η ειλικρίνεια, η μοναδικότητα και η δύναμη Η ευστροφία, η κοινωνικότητα και η καλή διάθεση

3) Ποιος τύπος άνδρα είναι για σένα ο ιδανικός για σχέση;

Αυτός που είναι ρομαντικός, υπέρ της οικογένειας και ευαίσθητος Αυτός που είναι πιστός, εργατικός και με σέβεται

4) Ποια είναι η ιδανική πρόταση γάμου;

Πολύ γκράντε και φυσικά, με τεράστιο μονόμετρο! Αλλόκοτη και αναπάντεχη Λιτή και παραδοσιακή

5) Τι θεωρείς ανυπόφορο σε έναν άνδρα;

Την έλλειψη εξυπνάδας και επικοινωνίας Να είναι παλιομοδίτης στις απόψεις του

6) Πως θα αντιμετώπιζες την απιστία;

Είναι, ότι χειρότερο μπορεί να μου συμβεί, θα πληγωθώ και δε θα την συγχωρέσω Δε σηκώνω κουβέντα. Αν με απατήσει, δε θα φύγει ζωντανός Μπορεί να μου τύχει και εμένα να απατήσω, οπότε θα δώσω μια δεύτερη ευκαιρία, αν και θα πληγωθώ πολύ

7) Ποιον τύπο άντρα δε θα παντρευόσουν ποτέ;

Που δεν έχει σταθερά έσοδα και δεν θέλει να δημιουργήσει οικογένεια. Που δεν του έχω εμπιστοσύνη

Αν οι περισσότερες απαντήσεις σου ήταν (α), τότε σου ταιριάζει ο: Λέων, Δίδυμος, Κριός, Καρκίνος, Ταύρος, Παρθένος

Αν οι περισσότερες απαντήσεις σου ήταν (β) ή (γ), τότε σου ταιριάζει ο: Τοξότης, Ζυγός, Υδροχόος, Σκορπιός, Ιχθύς, Αιγόκερως.

Πηγή: glance.gr

