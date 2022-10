Πολιτισμός

Sunday Times - Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: Είναι ώρα να επιστρέψουν στην Ελλάδα

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε και πως θα θέσει το ζήτημα στην Βρετανίδα ομόλογο του, συνδυάζοντας τα επιχειρήματα του και με τον χαμό της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Sunday Times ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως θα το συζητήσει με την ομόλογό του Λιζ Τρας.

«Θα είναι μία φανταστική χειρονομία και αυτό είναι που θα της πω» δηλώνει ο κ. Μητσοτάκης στη βρετανική εφημερίδα.

«Σε μια περίοδο που η Τρας θα κοιτάζει να χτίσει αξιοπιστία και ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάπως στριμωγμένο όσον αφορά τη συνολική του εικόνα μετά από την κηδεία (ενν. της βασίλισσας Ελισάβετ) θα είναι μία φανταστική χειρονομία και αυτό είναι που θα της πω» σημείωσε.

Παράλληλα, εκτίμησε πως ο βασιλιάς Κάρολος, με τον οποίο λέει ότι έχει μία «καλή προσωπική σχέση», αν και θα μείνει ουδέτερος στο ζήτημα λόγω της ιδιότητάς του, είναι υποστηρικτικός στο ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών. Αυτό όπως σημειώνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έχει προκύψει από τις κατ’ ίδιαν συζητήσεις που είχε με τον βασιλιά όταν ακόμη ήταν πρίγκιπας της Ουαλίας.

«Νομίζω ότι το κλίμα έχει αλλάξει στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Κληθείς να αναφερθεί στη συνάντηση με τον Μπόρις Τζόνσον στο Λονδίνο τον περασμένο Νοέμβριο, όταν έθεσε το αίτημα της επανένωσης με τον τότε Βρετανό ηγέτη να επαναλαμβάνει την πάγια θέση της βρετανικής κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης σχολιάζει μόνο πως «ο Μπόρις αλλάζει απόψεις».

Ακόμη, σημείωσε πως: «η Ελλάδα αξιοποιεί ενεργά τις επιλογές της και θέλει να έχει εποικοδομητικές επαφές με το Βρετανικό Μουσείο».

