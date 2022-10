Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Μνημόσυνο στα Τέμπη για τους “έξι” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

‘Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη των νεκρών φιλάθλων της ομάδας.

Τελέστηκε σήμερα (2/10) η ετήσια επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί στα Τέμπη και πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» για να τιμήσει τη μνήμη των έξι φίλων του ΠΑΟΚ που είχαν χάσει τη ζωή τους πριν από 23 χρόνια.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, στο σημείο βρέθηκαν και ο Γιώργος Σαββίδης, καθώς και οι Άλκης Ησαϊάδης και Άκης Μπεκιάρης. Υπενθυμίζεται πως ήταν 4 του Οκτώβρη του 1999, όταν λεωφορείο που μετέφερε 77 οπαδούς του ΠΑΟΚ από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, εξετράπη της πορείας του, ύστερα από σύγκρουση με διερχόμενο φορτηγάκι, με το βαρύ όχημα να πέφτει σε χαντάκι και να κοστίζει τη ζωή σε έξι οπαδούς του «δικέφαλου του Βορρά», περίπου δυο χιλιόμετρα πριν από τα Τέμπη, στις 4:30 τα ξημερώματα...

Οι έξι νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Χαράλαμπος Ζαπουνάκης, ετών 20, Δημήτριος Ανδρεαδάκης, ετών 25, Χριστίνα Τζιόβα, ετών 18, Αναστάσιος Θέμελης, ετών 22, Γεώργιος Γκανάτσιος, ετών 17, Κυριάκος Λαζαρίδης, ετών 17.

Ειδήσεις σήμερα:

Ινδονησία: Εκατοντάδες νεκροί σε αγώνα ποδοσφαίρου (εικόνες)

Ποιος είναι ο ιδανικός σύντροφος για σένα; Κάνε το κουίζ και μάθε!

Κρήτη - Γάμος: διαρρήκτες "γλέντησαν" στα σπίτια καλεσμένων στην δεξίωση